“호남에선 불 안나나” 국힘 의원 발언 파문…민주당 광주 “사과·징계”

산불 특별법 표결 도중 여성 의원석서 포착

김현 “망언 주범, 이실직고·석고대죄해야”

정진욱 “통과 순간 나온 망언…반드시 찾겠다”

정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 열린 확대간부회의에서 발언하고 있다. 2025.9.26 김현민 기자

더불어민주당 광주시당이 국회 본회의에서 나온 "호남에선 불 안 나나" 발언을 두고 "재난을 조롱한 망언"이라며 국민의힘의 공개 사과와 해당 의원에 대한 징계를 요구했다.

민주당 광주시당은 26일 성명을 내고 "호남에도 재난이 일어나기를 바라는 듯한 발언은 국회의원 자격을 스스로 내던진 것이다"며 "국민의힘은 즉각 사과하고 최고 수준의 징계를 내려야 한다"고 밝혔다. 이어 "호남은 민주주의의 뿌리이자 성지다. 재난과 고통마저 정쟁의 소재로 삼는 행태는 반민주적 작태"라고 규정했다.

문제가 된 발언은 전날 국회 본회의에서 '경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 특별법'을 표결하는 과정에서 나왔다. 우원식 국회의장이 "투표를 다 하셨습니까"라고 묻는 순간, 여성 의원으로 추정되는 목소리로 "호남에서 불 안나나"라는 말이 들렸고 직후 웃음소리도 함께 포착됐다.





민주당 의원들은 일제히 반발했다. 김현 의원은 SNS에 "본회의장에서 '호남에서는 불 안나냐'는 망언의 주범이 누구냐"며 "이실직고, 석고대죄부터 하라"고 썼다. 정진욱 의원도 "산불 지원법이 통과되는 순간 이런 망언이 나왔다. 반드시 찾겠다"고 밝혔다.





