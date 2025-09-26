순창군, 복지·교육·문화 거점 '가족센터' 문열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"가족 친화적 환경 조성·군민 복지 증진"

전북 '순창군 가족센터'가 26일 개관식을 갖고 공식 문을 열었다.

군에 따르면 가족센터는 아동부터 어르신까지 전 세대를 아우르는 복지·교육·문화 거점으로, 군민 삶의 질 향상과 가족 친화적 공동체 조성에 크게 기여할 것으로 기대된다.

전북 '순창군 가족센터'가 26일 개관식을 갖고 공식 문을 열었다. 순창군 제공

이번 사업은 2019년 생활SOC 복합화 사업에 선정된 이후 2020년 2월 설계 용역을 시작으로 약 5년간의 과정을 거쳐 완공됐다.

센터는 층별로 기능을 특화해 운영된다. 1층에는 작은도서관, 공동육아나눔터, 가족 소통 교류 공간이 마련돼 교육과 돌봄을 지원한다. 이와 함께 국가지정 문화재인 충신리 석장승(제101호, 남)과 남계리 석장승(제102호, 여)이 전시돼 역사·문화적 가치를 더했다.

2층은 가족센터 사무공간, 교육실, 상담실을 집약 배치, 복지와 상담 기능을 한곳에서 제공한다. 이를 통해 군민들의 생활 안정과 심리적 안정을 돕고, 전문 상담을 통한 문제 해결과 정서적 지원까지 가능한 종합 복지 공간으로 활용된다.

3층은 그동안 여성회관, 노인복지회관, 옥천미술관 등에 분산돼 있던 군민 사회교육 기능을 통합했다. 생활양재, 광목자수, 사군자 등 11개 강좌가 운영될 예정이다.

최영일 군수는 "가족센터는 세대를 아우르는 군민 모두의 사랑방이자, 가족에게 힘과 위로를 전하는 든든한 중심 공간이 될 것이다"며 "앞으로도 가족 친화적 환경을 조성하고 군민 복지를 증진해 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 가족센터는 매일 오전 9시~오후 6시 운영되며, 시설 이용 및 프로그램 안내는 순창군 가족센터 누리집에서 확인할 수 있다.





