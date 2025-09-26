신세계인터내셔날, 새 대표 '김덕주' 내정…코스메틱 부문에 서민성·이승민

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년도 신세계그룹 정기 임원인사

코스메틱1부문 서민성·코스메틱2부문 이승민

자주부문 김홍극…신세계까사 대표·시코르총괄 겸임

김덕주 신세계인터내셔날 해외패션본부장이 26일 승진하고 신임 대표이사로 내정됐다. 코스메틱1부문은 서민성 퍼셀 대표이사가, 코스메틱2부문은 이승민 어뮤즈코리아 대표이사가 각 부문의 대표이사를 겸임하게 됐다. 자주부문은 김홍극 신세계까사 대표이사 겸 신세계 시코르총괄이 겸임한다.

김덕주 신세계인터내셔날 대표이사.

1970년생인 김덕주 대표이사는 연세대 경영학과와 캐나다 토론토대 경제학과를 졸업하고 유니레버 코리아, 마스 코리아, 샤넬코리아 등을 거쳤다. 2017년 신세계에 입사해 신세계 BTS담당 상무, 럭셔리패션담당 상무를 거쳤고 2021년부터 신세계인터내셔날 코스메틱본부장 상무를 맡았다. 2023년부터는 해외패션본부장 전무를 담당했다.

서민성 신세계인터내셔날 코스메틱1부문 대표이사.

코스메틱 부문에는 80년대생 대표들이 전격 발탁됐다. 코스메틱1부문의 서민성 대표이사는 퍼셀 대표이사와 백화점부문기획전략본부 뷰티전략 TF장을 겸임한다. 1980년생인 서 대표는 서강대 경영학과를 졸업하고 LG생활건강, 스토리헨지, 현대카드 등을 거쳤다. 이후 2014년 신세계에 입사해 디자인담당 브랜드전략팀, 신세계인터내셔날 코스메틱2팀 팀장 등을 거쳐 2021년 9월 퍼셀 대표이사를 맡았다. 이후 백화점부문 기획전략본부 코스메틱팀 상무보, 신세계인터내셔날 코스메틱2담당 상무 등을 담당했다.

이승민 신세계인터내셔날 코스메틱2부문 대표이사.

코스메틱2부문의 이승민 대표이사는 1985년생으로, 연세대 경영학과와 연세대 광고홍보학과를 졸업했다. 2008년 KT 신사업개발담당 뉴미디어광고실과 경영홍보실을 거쳐 샤넬코리아 뷰티홍보 담당, 로레알코리아 조르지오아르마니 뷰티 마케팅&PR팀, 어뮤즈코리아 마케팅총괄을 맡았다. 이후 2021년부터 어뮤즈코리아 대표이사로 발탁됐다. 2024년부터 신세계인터내셔날 비디비치(Label4) 총괄을 겸임했다.





김홍극 신세계인터내셔날 자주부문 대표이사.

자주부문의 김홍극 대표이사는 1964년생이다. 1991년 경희대 경제학과를 졸업하고 1996년 신세계에 입사했다. 이후 이마트 MD전략본부가전문화담당, 전략본부MD전략담당, 이마트상품본부 부사장보를 거쳤다. 2018년부터는 신세계TV쇼핑 대표이사, 2022년 신세계라이브쇼핑 대표이사, 2022년 신세계까사 대표이사, 2024년 신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표이사 겸 신세계까사 대표이사를 맡았다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

