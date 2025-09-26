임실군, 서울·부산 5곳서 '농특산물 직거래 행사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15개 업체 참여…치즈·유제품 등 100여 품목 선봬

전북 임실군이 지난 24일부터 내달 1일까지 서울과 부산 지역 5개소에서 열리는 '추석맞이 농특산물 직거래 행사'에 참여하고 있다.

임실군이 지난 24일부터 내달 1일까지 서울과 부산 지역 5개소에서 열리는 '추석맞이 임실군 농특산물 직거래 행사'에 참여하고 있다. 임실군 제공

26일 군에 따르면 이번 행사는 서울광장(9월 24~26일), 서울 강서구 마곡광장(9월 25~26일), 서울 양천공원(9월 25~26일), 부산진구청(9월 29~30일), 서울 마포구청(9월 30~10월 1일) 등에서 순차적으로 열리고 있다.

임실엔치즈클러스터, 임실 축협 및 지역 농가 15개 업체가 참여해 치즈와 유제품, 육류, 전통 장류, 한과 등 100여개 품목을 시중 가격보다 10~20% 저렴한 가격에 선보인다.

특히, 지난 25일과 26일 강서구 마곡광장에서 열린 직거래 행사에는 재경임실군민회원 50여명이 참여, 군 농특산물을 구입하고 홍보에 나서 고향 농가의 판로 확대와 소득 증대에 힘을 보탰으며, 전북사랑도민증 가입 및 고향사랑기부금에 적극 참여했다.

또 군청 홍보담당관 직원들이 2025 임실 방문의 해, 임실군 공식 SNS, 임실군 고향사랑기부제 등을 홍보해 임실군 알리기에 적극 나섰다.

군은 이번 행사를 통해 청정지역 임실에서 생산된 우수 농특산물을 도시 소비자들에게 널리 알리고, 합리적인 가격으로 제공함으로써 추석 준비에 따른 소비자들의 부담을 줄이는 동시에 농가의 판로 확대와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.





심민 군수는 "추석을 맞아 임실의 우수한 농특산물을 도시 소비자에게 직접 알리는 뜻깊은 자리다"며 "앞으로도 지속적인 대도시 마케팅으로 농가 소득을 높이고 임실군 농특산물의 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

