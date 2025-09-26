동아제약, CU 전용 건강기능식품 브랜드 '셀파렉스 바로' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"일상 가까이에서 건강 챙길 수 있는 제품"

동아제약은 편의점에서 간편하게 건강을 챙길 수 있는 CU 전용 건강기능식품 브랜드 '셀파렉스 바로'를 출시했다고 26일 밝혔다.

'셀파렉스 바로'는 ▲항산화(비타민C1000) ▲근육건강 및 에너지 이용(마그네슘) ▲스트레스로 인한 긴장감 완화(테아닌) ▲눈 건강(루테인) ▲혈행 및 중성지질 개선, 건조한 눈 건조 완화(알티지오메가3) ▲관절 및 연골 건강(MSM2000) ▲뼈와 치아 건강, 골다공증 감소 도움(칼슘마그네슘비타민D) ▲간 건강(밀크씨슬) 등 특정 기능별 건강 관리를 위한 제품 총 8종으로 구성됐다.

전 제품은 5~10일 치 소포장 단위로 휴대와 보관이 간편한 것이 특징이다. 또한 제품별 기능성을 직관적으로 표현한 패키지 디자인과 감각적인 컬러를 적용해 소비자들이 편의점에서 쉽게 제품을 선택할 수 있도록 했다.





동아제약 관계자는 "최근 직장인과 학생들 사이에서 건강기능식품을 간편하게 구매해 바로 섭취하려는 수요가 늘고 있다"며 "셀파렉스 바로는 현대인들의 건강 고민을 '즉시', '즉효', '휴대'라는 3가지 가치를 통해 해결하는 브랜드"라고 했다. 이어 "앞으로도 일상 가까이에서 건강을 챙길 수 있는 제품을 선보이겠다"고 덧붙였다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

