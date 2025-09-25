'개그계 대부' 전유성 별세...한국 코미디 초석 다진 거장(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐기흉 악화로 별세…향년 76세

1969년 TBC 작가 데뷔…'아이디어 뱅크'로 명성

'유머1번지', '개그콘서트' 통해 한국 개그 문화 정착

특유의 입담과 인품으로 '개그계 대부'로 불리던 코미디언 전유성씨가 25일 별세했다. 향년 76세.

대한민국방송코미디언협회에 따르면 전씨는 폐기흉 증세가 악화해 이날 오후 9시 5분께 세상을 떠났다. 고인은 지난해 급성 폐렴과 부정맥, 코로나19 등으로 건강이 나빠져 입원 치료를 받아왔다. 총 16㎏이 빠질 정도로 힘든 시기를 보냈고, 올해 6월에는 기흉 시술도 받았다. 최근 병세가 다시 심해져 지난달 6일 부산국제코미디페스티벌 '코미디 북 콘서트' 참석을 취소했다.

1949년 서울 종로에서 태어난 고인은 서라벌예술대학 졸업 후 정극 배우를 꿈꾸다 연예계에 발을 들였다. 인기 코미디언 곽규석의 원고를 써주는 작가로 일을 시작해 1969년 TBC '쑈쑈쑈'의 방송작가로 데뷔했다.

이후 코미디언으로 전향해 '유머1번지' '쇼 비디오자키' '개그콘서트' 등을 통해 한국 코미디계를 이끌었다. 희극인이나 코미디언으로 불리던 시대에 '개그맨'이라는 용어를 처음 사용하고 대중화시켰다. PC통신 시절 아이디가 '개그맨1'이었을 정도로 희극을 사랑했다.

고인은 '아이디어 뱅크'로도 유명했다. 개그맨들 사이에서 '아이디어가 막히면 전유성을 찾아가라'는 말이 있을 정도였다. "몸보다는 말로, 말보다는 글로 웃긴다"고 했던 그는 다수의 저서를 남겼다. 대표작으로 'PC통신, 일주일만 하면 전유성만큼 한다', '남의 문화유산 답사기', '전유성의 구라 삼국지' 등이 있다.

스타 발굴 능력도 뛰어났다. 이문세, 주병진, 김현식, 팽현숙, 한채영 등이 그가 발굴한 연예인들이다. 2001년 예원예술대학교 코미디전공 전임강사로 재직하면서는 조세호, 김신영을 제자로 뒀다.

연합뉴스

그는 2007년 방송 활동에서 은퇴한 후 경북 청도로 내려가 전원생활을 시작했다. 2012년 '코미디철가방극장' 개관을 도와 주민들과 함께 2018년까지 7년간 4400회에 달하는 공연을 이어갔다. 2019년에는 데뷔 50주년 기념 공연을 열며 무대에 다시 섰다.

후배들에게는 아버지 같은 존재였다. 최양락은 "전유성 선배님이 가장 재미있는 개그맨으로 나를 꼽아주신 순간을 평생 마음에 품고 있다"고 했고, 김지선은 "결혼할 때 청첩장을 직접 디자인해 주셨다"며 그를 그리워했다.

협회는 지난 24일 회원들에게 위독한 고인을 위한 영상 편지를 요청하며 "후배들의 영상 속 추억을 통해 선배님이 흐뭇하고 행복하시길 바란다"고 전했다.





유족으로는 딸 제비씨가 있으며, 장례는 희극인장으로 진행된다. 고인이 생전 활발히 활동했던 KBS 일대에서 노제를 지낼 예정이다. 빈소는 서울아산병원이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

