최선희 북한 외무상, 27일 방중…시진핑 방북 논의하나

왕이 외교부장 초청...中 외교부도 발표

최선희 북한 외무상이 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장의 초청으로 중국을 방문한다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 25일 정례 브리핑에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임) 초청으로 최 외무상이 오는 27~30일 중국을 방문한다고 밝혔다.

노동당 중앙위위원회 제8기 제11차 전원회의에서 당중앙위원회 정치국 위원으로 임명된 최선희 외무상. 조선중앙통신이 지난해 12월 29일 보도했다. 연합뉴스

북한 조선중앙통신도 이날 "중국 외교부장인 왕의(왕이) 동지 초청에 따라 최 외무상이 곧 중국을 방문한다"고 말했다.

최 외무상은 지난 3일 중국 전승절 열병식 행사에 김정은 북한 국무위원장을 수행해 베이징을 방문한 바 있다. 이를 계기로 북·중 간 외교 채널이 재가동됐다는 해석이 나온다.

그가 직접 중국을 찾은 것은 시진핑 중국 국가주석을 노동당 창건 80주년 기념행사에 초청하기 위한 것이라는 분석도 제기된다. 북한은 이번 행사를 대대적으로 준비 중이다.





지난 2022년 6월 취임한 최 외무상은 이번 방중에서 처음으로 중국 외교 수장과 단독으로 대좌하게 된다.





