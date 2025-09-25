무안군, 군정발전 아이디어 공모전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 20일까지 진행…국민 누구나 참여 가능



무안군이 민방위 업무추진 우수기관으로 선정됐다. 무안군 제공

전남 무안군이 군정 발전을 위한 참신하고 실현 가능한 아이디어를 발굴하기 위해 '2025년 군정 발전 아이디어 공모전'을 연다.

25일 군에 따르면, 오는 29일부터 내달 20일까지 공모전을 진행한다. 이번 공모는 '무안에 산다, 무안이 산다'를 주제로 ▲인구정책 ▲일자리 창출 ▲재난 안전 ▲깨끗한 무안 만들기(환경) 등 4개 분야에서 군정 혁신에 기여할 수 있는 아이디어를 모집한다.

군정에 관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 접수는 국민신문고·무안군 홈페이지·우편·이메일을 통해 가능하다. 접수된 제안은 1·2차 심사를 거쳐 12월 중 최종 우수 제안이 선정된다.

시상은 금상 100만 원, 은상 70만 원, 동상 50만 원, 장려상 30만 원, 노력상 10만 원으로 군은 아이디어 발굴의 동기를 높이고 참여를 유도할 방침이다.





이광진 무안군 기획실장은 "군민들의 창의적 발상이 곧 무안의 미래를 열어가는 힘이 될 것"이라며 "많은 분이 공모전에 참여해 군정 발전의 새로운 동력이 마련되기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

