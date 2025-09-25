김해 진영 '태추단감', 태국 첫 수출 … 3000달러 상당

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'단감'으로 이름난 경남 김해시 진영이 일반 단감에 이어 '태추' 품종 단감을 태국에 수출한다.

김해시는 25일 김해시 진영읍 본산리 경남단감원예농협 산지유통센터에서 올해 진영에서 수확한 태추단감의 태국 첫 수출 선적식을 열었다.

이날 태국 첫 수출길에 오른 진영 태추단감은 총 405㎏으로 3000달러 상당에 이른다.

경남 김해시 진영 '태추단감'의 태국 첫 수출 선적식이 열렸다. 김해시 제공

시에 따르면 태추단감은 배처럼 식감이 아삭하며 껍질이 얇고 떫은맛이 없어 껍질째 먹을 수 있는 조생종으로 일반 단감보다 수확 시기가 빠르다.

비타민 A, C와 탄닌 성분이 풍부해 피로회복과 면역력 증진에 효과적이라 알려져 있다.

김해 진영에서는 매년 베트남, 싱가포르, 말레이시아 등 10여개 국가에 단감을 수출하고 있으며 2024년 수출량만 총 1230t으로 227만달러 상당이다.





시 관계자는 "이번 첫 선적을 시작으로 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등으로 수출량을 확대할 계획"이라며 "고품질 단감 생산과 수출 확대로 지역 농가의 소득을 올리고 농산물 수출 활성화에 이바지할 방침이다"고 말했다.





