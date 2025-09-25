안동시, 자치발전 대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3대 특구·국가산단 지정

지방시대 성장 모델 입증

안동시가 대한민국 자치 발전의 선도 도시로 공식 인정받았다.

권기창 안동시장(왼쪽 네 번째)이 2025 대한민국 자치발전 대상 수상 후 관계자들과 기념촬영 하고 있다.

안동시는 23일 행정안전부 산하 ㈔한국 자치 발전연구원이 주최한 '2025 대한민국 자치 발전 대상 시상식'에서 기초자치단체 부문 대상을 받았다. 올해로 9회째를 맞은 이 상은 창의적 행정과 지역 고유 자원을 기반으로 자치 발전 성과를 낸 기관에 수여된다.

민선 8기 이후 안동시는 '위대한 시민, 새로운 안동'을 시정 비전으로 내걸고 ▲기회 발전 특구 ▲교육 발전 특구 ▲대한민국 문화도시를 전국 최초로 모두 지정받으며 자치 발전의 모범사례로 부상했다.

또한 ▲안동 바이오 생명 국가산업단지 지정 ▲바이오 국가 첨단전략산업 특화단지 확보 ▲국내 최초 유네스코 3대 카테고리 달성 ▲대한민국 문화도시 및 동아시아문화 도시 선정 등 굵직한 성과를 통해 글로벌 경쟁력을 강화했다.

시는 맨발 걷기길 조성, 파크골프장 확충, 대학생 학업 장려금 지원 등 시민의 삶의 질을 높이는 생활밀착형 정책을 추진해 큰 호평을 받았다.

권기창 안동시장은 "이번 수상은 시민과 공직자가 함께 이룬 결실"이라며, "앞으로도 시민이 체감하는 변화를 만들어 모두가 행복한 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

안동시는 이번 수상을 계기로 글로벌 바이오산업 메카로의 도약, 수자원과 지역 특성을 활용한 지속 가능 성장, 공동체 중심 행정혁신을 강화해 전국 자치 발전의 롤모델로 자리매김할 계획이다.





안동시는 3대 특구를 석권한 드문 사례다. 이번 수상은 단순한 성과의 집계가 아니라 지방시대 도시 발전의 방향성을 제시한 데 의미가 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

