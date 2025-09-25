한국MDRT협회, ‘2025 한국 MDRT DAY’ 성료…금융 전문가 1700여 명 참석

AD

'2025 한국 MDRT DAY'가 지난 9월 19일부터 20일까지 경기 일산 킨텍스에서 국내외 금융 전문가 1,700여 명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다. 올해 행사는 "Choice, 선택은 또 다른 변화의 시작"을 슬로건으로 내걸고, 변화하는 금융 환경 속에서 전문가들의 비전과 전략을 공유하는 장으로 마련됐다.

개막식에서는 한국 MDRT 협회 이승봉 협회장이 개회사를 전했으며, MDRT 본부 회장 존 F. 니콜스는 기조연설을 통해 "선택은 곧 변화의 출발점이며, 금융 전문가의 역할은 고객과 사회에 더 큰 가치를 창출하는 것"이라고 강조했다.

첫째 날은 외부강연사 방송인 이금희가 '한마디 말로 우리는'을 주제로 소통의 가치를 전하며 문을 열었다. 이어 강연사 옥상철은 협업을 통한 법인영업 전략을 공유했고, 권옥란 강연사는 나이를 뛰어넘는 도전과 열정을 이야기했다. 외부강연사 문병순 교수는 '꿈이 그대를 춤추게 하라'는 메시지를 전하며 참석자들의 호응을 이끌어냈다. 이날 'MDRT Speaks' 세션에서는 오정현, 최의영, 강현주, 김대선, 정재국 회원이 실무 경험과 노하우를 나누며 현장의 공감을 얻었다.

둘째 날에는 전날에 이어 MDRT 본부 회장 존 F. 니콜스가 연단에 올라 '더 큰 목적을 위한 영업 아이디어'를 주제로 글로벌 리더십의 방향을 제시했다. 이어 강연사 김성환, 이미연, 채슬기, 정재욱이 시장 개척과 성공 습관을, 윤정민, 권태호, 오현숙, 유주영, 차주원은 영업 현장의 전략을 소개했다.

이날 성경제·성찬영 부자는 '인생을 함께할 선택'이라는 주제로 가족의 삶과 금융 철학을 공유하며 청중에게 깊은 인상을 남겼다. 성경제 회원은 어머니 또한 생명보험 설계사로 활동했던 경험을 전하며, 3대에 걸쳐 보험 설계사로 살아온 가족 이야기를 들려주었다. 이어 박재석 회원은 '꿈★은 이루어진다'라는 메시지를, 외부강연사 방송인 서경석은 '찬란한 미래를 위한 현재의 선택'을 주제로 강연을 전했다.

행사 준비를 총괄한 김재용 PDC 위원장은 "이번 MDRT DAY는 단순한 기술 습득을 넘어 고객에 대한 책임과 직업적 사명감을 되새기는 시간이 됐다"며 "이곳에서 얻은 에너지를 바탕으로 더 큰 가치를 전하겠다"고 소감을 밝혔다.





AD

'2025 한국 MDRT DAY'는 금융 전문가들의 성장을 지원하고 교류를 확대하는 대표적 플랫폼으로서의 위상을 다시 확인시켰다. 한국 MDRT 협회는 내년 '2026 한국 MDRT DAY'를 10월 22일부터 23일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 개최한다고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>