30분 늦어 항의하자…"X새끼들아, 닥치고 타" 버스기사 욕설

지연 항의하는 손님에게 욕설 퍼부은 버스기사

"욱해서 손님과 옥신각신" 폭언 인정

시외버스 기사가 지연 사유를 묻는 승객들에게 욕설을 퍼붓는 사건이 발생했다.

세종시 대평동 세종고속시외버스터미널에서 한 시외버스 기사가 승객들에게 욕설을 쏟아내는 사건이 발생했다. MBC 보도화면

24일 MBC는 지난 22일 세종시 대평동 세종고속시외버스터미널에서 시외버스 기사가 승객들에게 욕설과 폭언을 쏟아내는 사건이 벌어졌다고 보도했다.

사건은 이날 오전 8시25분 출발 예정이던 시외버스가 30분이 늦게 승강장에 도착하면서 시작됐다. 승객들은 버스 기사에게 지연 사유를 묻거나 항의했는데, 이에 기사는 욕설을 쏟아냈다. 이 버스는 충남 천안에서 출발해 세종을 들러 전북 군산으로 향하던 중이었다.

한 승객은 "(버스 기사가) 'XXX X끼들아, 늦었으면 닥치고 타야지 더 늦고 싶어?'라는 욕을 했다. 많이 놀라 당시에는 손이 떨렸다"고 말했다.

승객 중 한 할아버지가 기사의 폭언에 항의하며 실랑이도 빚어졌다.

하지만 기사 측은 자신이 폭행당했다며 경찰에 신고하기도 했다.

경찰의 중재로 소동은 마무리됐지만, 버스는 기사 교체 없이 예정 시간보다 약 50분 늦게 출발했다. 일부 승객들은 요금을 환불받고 발길을 돌려야 했다.

버스 기사는 자신의 폭언 사실을 인정하며 "(한 승객이) 계속 말꼬리를 잡으면서 '빨리 운전이나 해라'라고 했다. 감정이 욱해져서 그 손님하고 옥신각신했다"고 MBC에 말했다.





버스 회사 측은 자체 조사 이후 문제가 확인되면 감봉 등 징계를 검토하겠다고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

