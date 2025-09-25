“옆세권 분양 주목” KCC건설, ‘오퍼스 한강 스위첸’ 분양 중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 서울 분양가 치솟자, ‘탈서울현상’가속화

- 김포 등 서울 옆세권서 신규 분양 이어져 ‘눈길’

서울 아파트 분양가가 고공행진을 이어가면서 실수요자들의 자금 압박이 갈수록 커지고 있다. 내 집 마련을 포기하거나 보류하는 수요자들이 늘어나자, 상대적으로 가격 부담이 적고 서울 접근성이 좋은 경기·인천 등 '옆세권' 지역으로 눈을 돌리는 움직임이 뚜렷해지고 있다.

주택도시보증공사(HUG)에 따르면, 서울 민간 아파트의 3.3㎡당 분양가는 올해 7월4,535만8,500원으로 나타났다. 이는전년 동월 평당 분양가(4,393만9,500원)보다 3.23%(142만원) 증가한 가격이며, 2년 전보다는 무려 42.06%(1,343만원) 오른 수치다. 경기와 인천과 비교하면 가격 격차는 더욱 뚜렷하다. 같은 기간 경기(2,222만8,800원)와 인천(1,947만6,600원)의 평균 분양가와 비교하면 절반에도 미치지 못하는 수준이다.

매매가격 격차도 뚜렷하다. 부동산R114에 따르면 8월 22일 기준 서울의 3.3㎡당 평균 매매가는 4,654만원으로 집계됐다. 경기는 1,853만원으로 서울보다 2.5배 이상 낮았고, 인천은 1,435만원으로 3배 가까운 차이를 보였다. 같은 기간 서울 전세가격이 2,057만원 수준인 점을 감안하면, 경기·인천에서는 사실상 서울 전세가로 내 집 마련이 가능하다는 의미다.

이 같은 가격 부담은 인구 이동에도 반영되고 있다. 행정안전부의 주민등록인구 및 세대현황 자료를 분석한 결과, 서울의 인구는 지속적인 하락세를 보이고 있다. 지난 2021년 서울의 인구수는 950만9,458명에서 △2022년 942만8,372명△2023년 938만6,034명△2024년 933만1,828명 △2025년 8월 932만1,863명으로 꾸준히 줄고 있다.

특히 서울을 떠난 인구는 경기와 인천으로 몰리고 있다. 통계청의 국내 인구이동통계에 따르면, 올해 7월까지 서울에서 타 도시로 이동한 전출인구 28만4,063명 중 경기와 인천으로 이동한 인구는 19만5,346명으로, 전체의 68.77%에 달한다. 특히, 경기 지역으로 이동한 인구는 16만6,636명으로 58.66%를 차지한다.

업계 관계자는 "서울 분양가가 오를수록 수요자의 자금 부담은 커지고, 그만큼 탈서울 현상도 가속화되고 있다"며 "특히 서울과 가깝고 가격 경쟁력이 있는 지역을 찾는 수요자가 늘고 있다"고 말했다. 이어 "경기와 인천 수요자라면 향후 수도권광역급행철도(GTX) 등 교통 호재 수혜 가능성도 고려해야 한다"고 덧붙였다.

이러한 상황 속에서 김포, 구리, 안양 등 서울 옆세권 지역에서 신규 분양이 이어지며 실수요자들의 관심을 받고 있다.

KCC건설은 경기도 김포시 고촌읍 향산리 일원 한강시네폴리스 산업단지 조성사업을 통해 짓는 '오퍼스 한강 스위첸'을 선착순 분양 중이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 9개동, 전용면적 84·99㎡ 총 1,029가구 규모로 조성된다. 분양가 상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 가격으로 공급되며, 계약 조건은 1차 계약금 1,000만원 정액제를 적용해 수분양자의 초기 자금 부담을 낮췄다. 단지 바로 앞에 유치원부터 중학교까지 교육시설이 들어설 예정이며, 단지 내 국공립어린이집도 계획돼 있다.

또한 농어촌 특별전형 대상 지역에 포함돼 있어 학부모 수요자들의 관심도 높다. 차량 10분 거리 내에는 이마트 트레이더스, 홈플러스, 롯데마트, 김포 현대프리미엄아울렛 등 대형 쇼핑시설이 위치해 있으며, 김포시청, 김포우리병원, 한강신도시 상권과 걸포북변역 인프라도 편리하게 이용할 수 있다.





아울러 한강 라인이 단지와 맞닿아 있어, 일부 가구에서는 한강 조망이 가능하다. 여기에 GTX-D 노선이 예비타당성조사를 통과했으며, 지하철 5호선 연장, 인천2호선 고양 연장 등 추가적인 광역교통망 개발도 예타 결과를 기다리고 있어 미래가치 또한 기대된다.





