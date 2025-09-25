유한양행, 마시는 종합감기약 '래피콜케어 건조시럽' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복용 편의성 높인 차 형태로 제형 확장

유한양행이 물에 타 먹는 차(茶) 형태의 종합감기약 '래피콜케어 건조시럽'을 출시했다고 25일 밝혔다.

'래피콜케어 건조시럽'. 유한양행

따뜻한 물에 타서 차처럼 마시는 래피콜케어 건조시럽은 알약을 삼키기 어려운 사람이나 청소년도 부담 없이 복용이 가능한 것이 특징이다. 또한 스틱형 개별 포장으로 휴대가 간편해 직장인, 학생 등 활동반경이 넓은 사람들도 일상에서 손쉽게 복용할 수 있다.

래피콜케어 건조시럽은 소비자의 기호에 따라 맛 선택이 가능하다. 레몬 맛과 히비스커스 맛으로 구성되며, 건강 트렌드에 맞는 제로 슈가 의약품으로 건강하고 맛있게 복용이 가능하다.

래피콜케어 건조시럽은 아세트아미노펜 500mg, 덱스트로메토르판 16mg, 클로르페니라민말레산염 2.5mg, 비타민C 150mg 등 4가지 성분을 배합해 다양한 감기 주요 증상을 동시에 개선할 수 있도록 설계됐다. 콧물, 코막힘, 재채기, 인후통(목구멍의 통증), 기침, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통 등의 감기 증상 완화에 효과적이다. 특히 비타민C는 감기의 회복 기간 단축 및 중증도를 감소하며 면역력 유지에도 도움을 주는 것으로 알려져 있다.





유한양행 관계자는 "래피콜케어 건조시럽은 다양한 감기 증상 개선 효과와 함께 환자의 건강과 맛 선호도까지 고려한 신개념 종합감기약"이라며 "향후 래피콜은 다양한 라인업으로 약사와 소비자가 신뢰할 수 있는 감기약 브랜드로 자리매김하기 위해 지속적으로 차별화된 제품을 선보일 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

