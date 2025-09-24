오세훈 "한강버스, 꼭 필요한 인프라…'세금 운영'은 가짜뉴스"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오세훈 서울시장이 24일 한강버스야말로 도시의 경쟁력을 키울 수 있는 브랜딩에 꼭 필요한 인프라"라고 밝혔다.

오 시장은 이날 연세대에서 'AI 격변의 시대, 우리는 무엇으로 승부할 것인가 - 나, 그리고 서울'을 주제로 열린 특강에서 마을버스 환승 시스템이 없어진다는데 마을버스는 개선하지 않고 한강버스를 왜 하느냐는 한 학생의 물음에 "동대문디지털플라자(DDP)가 이제는 세계인의 '머스트 비지트 플레이스'가 된 것처럼 한강버스에 대한 오해는 길지 않을 것"이라며 "라고 했다.

이어 "한강버스는 한강버스 주식회사가 운영하는 것으로 세금으로 운영된다는 일부 정치적 공세는 가짜뉴스"라고 밝혔다.

오세훈 시장이 24일 연세대에서 'AI 격변의 시대, 우리는 무엇으로 승부할 것인가 - 나, 그리고 서울'을 주제로 열린 특강에서 강연하고 있다. 서울시

아울러 오 시장은 인공지능(AI) 기술이 가지고 온 지적 기능 보편화로 개인은 물론 도시와 국가도 경쟁력을 확보하기 위해선 철저한 준비가 필요하다고 했다. 그러면서 AI 시대 도시 경쟁력을 높이기 위해 서울시가 추진하는 한강 르네상스와 창조산업 지원 등 '래디컬 전략'과 시민들의 호응을 이끈 '밀리언셀러 정책'을 소개했다.





오 시장은 "AI 격변의 시대를 헤쳐 나갈 경쟁력과 개성을 장착하고 도시와 국가의 브랜딩 전략 속에서 인사이트를 발견해 미래를 설계하는 창의적인 사고를 이어 나가야 한다"고 했다.





