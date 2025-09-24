3만원 구매 커피 2잔·10만원은 2인 식사권 증정…대구 동아쇼핑·염매시장 동행축제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이랜드리테일의 대경권 거점지점인 동아쇼핑점에서는 26일 부터 28일 오전11시~오후5시까지 3일간,염매시장 일원과 동아쇼핑점을 연계해 소상공인 상생을 통한 지역사회기여 일환으로 '제1회 동아쇼핑점과 함께하는 염매시장 동행축제'를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 대구시 중구청과 대구염매시장 상인회가 주최 및 주관, 동아쇼핑점이 후원하는 행사인데, 동아쇼핑점메서 염매시장에 장바구니 300개 후원을 비롯 집객을 위해 동아쇼핑점 7층 전광판 행사 무료홍보, 동아쇼핑점 일부 면적을 행사장으로 제공, 동아쇼핑점에서 염매시장 콜라보 행사 후원으로 행사기간 동안 염매시장 영수증과 동아쇼핑점 3만원이상 구매영수증을 제시하면 더카페 커피쿠폰 2매를 선착순 100명에게, 염매시장 영수증과 동아쇼핑점 10만원이상 구매영수증을 제시하면 반궁 2인식사권을 선착순 50명에게 증정하는 이벤트를 후원한다.

이랜드리테일이 따뜻한 대구 중구 만들기에 1300만원을 기탁하고 있다.

AD

이랜드리테일 고재은 대경권 지역장(동아쇼핑점 지점장겸)은 '경제적 어려움을 겪고있는 지역 소상공인들에게 조금이나마 희망과 힘이 되기를 바라는 마음과 저희 모그룹의 경영이념을 기반으로 지역과의 상생을 통한 사회공헌 사업 일환으로 이번 축제를 후원하게 되었다'며 '이번 행사를 통해 지역 소상공인은 물론 지역민들에게 새로운 기쁨과 활력을 제공하고 지역민과 더불어 새롭고 다양한 문화를 공유할 수 있는 기회의 장이 마련되기를 기대한다'라고 말했다.

대표적인 행사들로는 행사기간동안 지역 전문 MC 홍금표&박서연이 염매시장내 가게와 판매품목 소개와 주요인사, 시민, 소상공인들과의 인터뷰, 시장에서 진행되는 즐거운 버스킹 공연 함께 즐기기 등 'MC 홍금표&박서연의 염매시장 구석구석 뜯어보기' 이벤트와, 동행축제 룰렛 이벤트 참여하기, 염매시장 특별 핫딜 이벤트 소개하기, 염매시장 카카오톡 퀴즈 및 사연접수 이벤트 등 '놀고, 먹고, 사고, 즐기는! 염매시장 리얼 브이로그!'이벤트 행사 등을 진행한다.

㈜이랜드 리테일은 2010년 대구경북의 대표 유통업체였던 동아백화점을 인수한 뒤 가장 중점적으로 전개한 사업은 지역상생을 위한 사회공헌사업이다. 이는'기업은 이익을 내야하며, 그 이익을 바르게 써야한다'는 모그룹 경영이념으로, 매년 순이익의 10%를 사회에 환원, 복지사업을 펼친다는 경영방침을 대경권에도 뿌리내려 지역과 함께 동반 성장하는 기업이 되겠다는 약속을 꾸준히 지키기 위함이다.

이랜드그룹에서 대경권을 대표하는 이랜드리테일은 사회공헌사업을 실천하기 위해 봉사단을 조직, 봉사활동 활성화에 최선의 노력을 기울여 왔다. 매월 지역소외계층에 필요한 물품을 전달하는 '사랑의 장바구니' 사업전개, 지역의 사회복지시설에도 방문해 청소와 목욕봉사 및 물품 전달사업 등 봉사활동을 꾸준히 진행해왔다.

이랜드리테일이 김장김치 봉사활동을 펼치고 있다.

또한, 겨울철과 연말을 맞아 어려운 이웃들에게 직접적인 생활에 보탬을 드리고자 '이랜드 복지재단과 함께하는 일상생활 회복' 사업을 통해 사랑의 김장 나눔봉사와 따뜻한 연탄 나눔 활동을 해마다 진행해왔고, 동아백화점을 인수하기전인 2003년 대구지하철 화재 사고 당시에 가장 먼저 현장에 도착해 10억원을 지원한바 있다.

인수이후 2016년 1월16일 발생한 팔달신시장 화재로 경제적, 심리적 어려움에 처한 피해상인을 돕기 위해 1억원의 성금을 지원, 2016년 11월 30일 있었던 서문시장 화재 사고에도 지원금으로 1억원의 성금을 대구시, 대구시 사회복지협의회에 전달하기도 하였다.





AD

2022년 12월 7일에는 2010년부터 지역의 복지 사각지대에 놓인 어려운 이웃에게 13년동안 지속적 사랑나눔을 실천하는 등 지역 사회공헌 활동을 전개해온 공로를 인정받아서 대구시가 주관하는 대구자원봉사자대회에서 국무총리 표창을 받기도했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>