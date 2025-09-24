신중년 재설계? 酒도적으로 주도해볼까요

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의과학대, 酒도적인 양조마스터 과정 수료식

신중년의 삶을 주(酒)도적으로 주도해볼까요? 동의과학대학교가 신중년을 위한 양조 전문인력 양성과정을 마무리했다.

동의과학대(총장 김영도)는 지난 11일 '주(酒)도적인 신중년 양조 마스터 양성과정' 2기 수료식을 열었다고 24일 알렸다. 이 과정은 부산시 위탁 사업인 '부산시 50+생애재설계대학'의 하나로 진행됐다.

지난 11일 동의과학대에서 열린 '주(酒)도적인 신중년 양조 마스터 양성과정' 2기 수료식 모습.

AD

올해 운영된 2기 과정에서는 40명의 신중년 수료생을 배출했다. 교육은 ▲양조 기본원리 ▲맥주·막걸리 제조 실습 ▲발효식초 만들기 ▲사이드디쉬 조리 실습 등 실무 중심으로 구성됐다. 생애재설계 특강과 수제 양조 창업사례, 팀별 제조 모의실습 등 취·창업 연계 프로그램도 포함됐다.

교육을 마친 수료생들은 12월까지 브루마스터 자격증(총장 명의 민간자격) 취득 과정, 추가 양조 실습, 지역 양조장 탐방 등 사후 활동에 참여해 현장 경험을 넓히고 취·창업 정보를 얻을 수 있다.





AD

김태경 동의과학대 평생교육원장은 "신중년들이 경제활동 인구로 노년기를 준비할 수 있도록 계속 교육의 필요성이 커지고 있다"며 "대학 인프라를 활용해 평생교육과 신중년 일자리 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>