오즈의 마법사·케데헌·메모리 카니발…에버랜드, '가을 핫플' 변신

5일 개막한 가을축제 25만명 찾아

판타지 소설, K-컬처 등 즐길거리 가득

취향대로 즐기는 '오즈의 마법사' 체험

넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 존도 오픈

방탈출 어드벤처 '메모리 카니발'도 인기 전망

에버랜드가 진행 중인 다양한 이벤트가 호응을 얻으며, 올가을 나들이 핫플레이스로 떠오르고 있다.

삼성물산 리조트부문은 지난 5일 개막한 '에버랜드 오브 오즈' 가을축제에 지금까지 약 25만명이 방문했다고 24일 밝혔다.

26일 에버랜드 오픈하는 케이팝 데몬 헌터스 테마존. 삼성물산 제공

오는 11월16일까지 펼쳐지고 있는 이 축제에는 캐릭터별 테마존부터 공연, 먹거리, 굿즈 등 오즈의 마법사 세계관을 다채로운 오감 콘텐츠로 경험할 수 있다. 여기에 전 세계적으로 열풍이 불고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존과 MZ세대에게 인기가 높은 '메모리 카니발' 방 탈출 등 새 콘텐츠들이 오는 26일 추가로 오픈해 관람객들의 이목을 더욱 사로잡을 것으로 보인다.

'에버랜드 오브 오즈' 가을축제는 밝고 즐거운 분위기의 에메랄드 시티부터 어둡고 오싹한 블러드 시티까지 취향에 따라 선택해 즐길 수 있는 체험 콘텐츠가 가득하다. 1900년에 나온 판타지 소설 '오즈의 마법사'는 토네이도에 휩쓸려 오즈의 나라에 떨어진 주인공 도로시가 집으로 돌아가기 위해 허수아비, 양철 나무꾼, 겁쟁이 사자 등 친구들을 만나 모험을 떠나는 스토리를 담고 있다. 이에 맞춰 에메랄드 시티로 변신한 포시즌스 가든에서는 허수아비, 양철 나무꾼, 겁쟁이 사자 등 캐릭터별 테마존이 다채롭게 조성돼 있어 오즈의 마법사 세계관을 실감나게 경험할 수 있다. 토네이도에 휩쓸린 도로시의 집, 마법사 오즈가 타고 온 열기구, 가을 초화로 만든 겁쟁이 사자 토피어리 등 가든 곳곳에 캐릭터별 포토스팟은 물론, 인공지능(AI) 4컷 사진, 방 탈출 미션, 블록, 소원지 등 오즈의 마법사 스토리를 기반으로 한 다양한 체험 콘텐츠를 만날 수 있다.

에버랜드 캐릭터들이 오즈의 마법사 주인공으로 변신해 댄서들과 함께 행진하는 '스마일리 펌킨 퍼레이드'에선 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 4족보행로봇 'RBQ 시리즈' 2대가 퍼레이드 단원으로 참여한다. 로봇들은 선두에서 행진하는데, 첨단 로봇 기술과 엔터테인먼트가 융합된 색다른 볼거리로 관람객들에게 인기를 끌고 있다. 오즈의 마법사 캐릭터들과 댄서들이 나와 퍼포먼스를 하고 고객들과 사진 촬영을 하는 포토타임도 포시즌스 가든에서 하루 3~4회씩 진행된다.

호러 테마존 블러드 시티는 올해 오즈의 마법사 원작을 재해석해 더욱 오싹하고 이색적인 공포 체험을 선사하고 있다. 블러드 시티 입구에 들어서면 보라색 구두를 신은 초대형 마녀 다리 ABR 조형물이 관람객을 맞이하고 중앙에는 저주에 걸린 마녀 눈알이 쳐다보는 듯한 8미터 높이의 감시탑이 조성돼 눈길을 끈다.

동쪽 마녀의 저주로 좀비로 변한 도로시와 친구들이 등장하는 호러 댄스 공연 '크레이지 좀비 헌트 인 오즈' 라이브 공연은 매일 밤 2회씩 펼쳐진다. 좀비를 피해 어두운 미로를 탈출하는 '호러 메이즈', 오즈나 좀비 테마 분장을 해볼 수 있는 '마녀의 분장 스튜디오', 사진을 찍으면 오즈 캐릭터로 변신하는 '오즈의 AI 포토 작업실' 등 체험 콘텐츠도 다채롭다.

포시즌스가든에서 진행되는 오즈 캐릭터 포토타임. 삼성물산 제공

호러 테마로 꾸며진 에버랜드 블러드시티. 삼성물산 제공

26일에는 에버랜드에 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존이 문을 연다. 에버랜드와 넷플릭스가 콜라보한 이번 테마존에서는 다채로운 즐길거리를 통해 '헌트릭스', '사자 보이즈', K-분식 등 인기 캐릭터와 세계관을 올 연말까지 생생하고 몰입감 있게 경험할 수 있다.

테마존은 에버랜드 축제콘텐츠존 일대에 조성되는데 대형 LED 스크린을 통해 작품 속 주요 영상과 '골든', '소다팝' 등 인기 OST가 하루종일 흘러나오고 캐릭터별 일러스트와 등신대, 호랑이 캐릭터 '더피' 대형 아트 조형물(ABR) 등 다양한 포토존에서 이색적인 사진을 남길 수 있다. 헌트릭스, 사자 보이즈 등 캐릭터별 스토리를 미션형 게임과 인터랙티브 포토존 등을 통해 특별하게 경험할 수 있는 체험존도 다채롭다.

이외에도 쓰러진 화분을 보면 꼭 세워야 하는 '더피'를 따라해보는 얼렁뚱땅 챌린지와 헌트릭스, 사자 보이즈의 히트곡 비트에 맞춰 스텝을 밟는 댄스 리듬게임 등도 마련된다. 축제콘텐츠존 인근 스낵버스터 레스토랑은 연말까지 '사자 보이즈의 단골 분식집' 컨셉으로 변신해 라면, 김밥 등 K-분식 메뉴를 다양하게 선보인다. 특히 헌트릭스 세트, 사자 보이즈 세트, 소다팝 에이드 등 작품 속 라이벌 관계인 두 그룹의 개성과 컨셉을 담은 특별 메뉴들이 출시돼 이색적인 재미를 선사한다.

'헌트릭스'와 '사자 보이즈'가 팬들에게 선물하는 역조공 간식차 컨셉으로 꾸며진 푸드트럭도 마련돼 재미있는 간식 메뉴를 맛볼 수 있다. 악령들과의 결투 장면이 인상 깊었던 지하철을 컨셉으로 한 '케이팝 데몬 헌터스' 굿즈샵에서는 키링, 마그넷, 쿠션 등 캐릭터별 기념품부터 '판다x더피' 코스튬 인형, '더피' 자수 갓 등 스페셜 상품까지 오직 에버랜드에서만 만날 수 있는 38종의 한정판 굿즈를 순차적으로 선보일 예정이다.

가을축제를 맞아 에버랜드가 새롭게 선보이는 이머시브(몰입형) 방탈출 어드벤처 '메모리 카니발'도 26일 오픈한다. 에버랜드는 테마파크에서 즐기는 압도적 스케일의 방 탈출을 선보이기 위해 국내 방 탈출 대표 브랜드인 키이스케이프와 손을 잡고 메모리 카니발을 준비했다.

키이스케이프 대표작인 메모리 컴퍼니 세계관을 에버랜드에 맞게 새로운 스토리로 확장했다. 이번 체험을 위해 기존 랩터레인저로 활용되던 약 1450㎡ 규모의 공간을 14개 룸을 갖춘 거대한 실내외 방 탈출 체험존으로 변신시켰다.





메모리 카니발은 사람들의 모든 기억을 저장하는 기억 테이프 전문회사가 있는 마을에서 축제가 벌어진다는 스토리를 따라 총 3개 테마의 방 탈출 프로그램이 마련돼 원하는 프로그램을 선택해 체험할 수 있다. 메모리 카니발은 각 방 탈출 프로그램별로 최소 1명부터 최대 6명까지 팀을 구성해 체험 가능하며, 에버랜드 홈페이지 사전 예약이나 현장 신청을 통해 참여할 수 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

