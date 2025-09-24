"합성생물학의 미래를 연다"…'KSBB-AFOB 콘퍼런스 2025' 개막

세계 40여개 국 3000여명 석학·산업계 인사 참가
세계 석학들이 모여 '지속 가능한 바이오 경제(Sustainable Bio economy)'를 논의하는 'KSBB-AFOB 콘퍼런스 2025'가 24일 그랜드하얏트 인천 호텔에서 개막했다.
한국생물공학회(KSBB)와 아시아생물공학연합체(ACB)가 공동 주최하는 이번 콘퍼런스는 "바이오 제조의 최전선: 지속 가능한 바이오 경제를 형성하다(Frontiers in Bio manufacturing: Shaping a Sustainable Bio economy)"를 주제로, 전 세계 40여 개국에서 약 3000명의 산·학·연·관 바이오 기술(BT) 전문가가 참여했다.
이번 콘퍼런스에는 '합성생물학(synthetic biology)'의 창립자로 일컬어지며, 합성생물학이 단순한 생명과학이 아닌 엔지니어링 분야로 자리 잡게 만든 장본인인 제임스 콜린스 미국 매사추세츠 공대(MIT) 교수가 '합성생물학: 생물학을 프로그래밍 가능한 체계로'를 주제로 강연한다.
또 토비아스 에르브 독일 막스플랑크연구소 교수가 '합성생물학적 접근을 통한 탄소 고정 및 지속가능 촉매 개발'을, 장시안엔 중국 선전첨단기술연구원 교수가 '정밀 진단과 환경 모니터링을 혁신할 수 있는 차세대 바이오센서 기술' 등을 주제로 주제발표를 한다.
에밀리 르프루스트 미국 트위스트 바이오사이언스 최고경영자(CEO)와 경제협력개발기구(OECD) 과학기술정책국의 데이비드 위니코프 박사 등 세계적 석학들이 합성생물학의 발전과 지속 가능한 바이오경제 전략에 대해 강연한다.
김동명 한국생물공학회 회장(KSBB-AFOB 콘퍼런스 2025 조직위원장·충남대 응용화학공학과 교수)은 개막식에서 "학회 창립 40주년을 맞아 개최되는 이번 콘퍼런스는 학문적 성과를 공유하는 수준을 넘어 산학연 협력과 국제적 지식 교류의 플랫폼 역할을 할 것"이라면서 "한국 바이오산업의 글로벌 도약에도 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.
