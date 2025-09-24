신세계百, 日 도큐그룹과 맞손…"다음달 시부야서 K브랜드 팝업"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도큐 상업시설 활용, 고객 접근성 강화

K브랜드 수출, 일본 인기 IP 상호교류 기대

신세계백화점이 일본 도큐그룹 내 도큐 리테일 매니지먼트와 한-일 콘텐츠 교류와 비즈니스 모델 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

지난 23일 서울 서초구 신세계백화점 본사에서 열린 협약식에는 장수진 신세계백화점 상품본부장, 박상언 팩토리 담당, 홋타 마사미치 도큐 리테일 매니지먼트 대표, 호리우치 켄스케 상무, 이시카와 아유미 시부야109엔터테인먼트 대표 등이 참석했다.

(왼쪽부터)신세계백화점 박상언 팩토리 담당, 신세계백화점 장수진 상품본부장, 도큐 리케일 매니지먼트 대표이사 홋타 마사미치, 도큐 리테일 매니지먼트 상무 호리우치 켄스케, 시부야109 엔터테인먼트 대표이사 이시카와 아유미. 신세계백화점 제공.

도큐그룹은 1922년부터 철도사업을 기반으로 설립된 기업으로 도쿄의 주요 철도노선과 역사를 운영하고 있다. 시부야의 중요 랜드마크(시부야109, 시부야 히카리에 등), 백화점, 부동산, 호텔 리조트 등 일본 전역에 걸쳐 사업망을 보유한 대기업이다. 이번 MOU를 통해 두 기업은 양사 간 상업시설을 거점으로 한 브랜드 교류와 프로모션을 강화하고 지속적으로 양국 시장에서 새로운 가치를 창출하는데 협력해 나갈 계획이다.

신세계백화점은 이번 MOU로 시부야 중심가에 위치한 도큐그룹의 상업시설로 진입해 고객 접근성을 높이겠다는 전략이다. 다음달에는 '시부야109'에서 K뷰티, K패션을 한눈에 볼 수 있는 신세계 하이퍼그라운드 팝업스토어를 연다. 신세계하이퍼그라운드는 2023년부터 K 브랜드들과 함께 해외로 나가 브랜드를 알리고 새로운 고객 유치하는 역할을 하고 있다.

시부야 109는 1979년 처음 개장한 이후 시부야의 랜드마크로 자리매김해왔다. K팝 팝업을 여는 등 한류를 좋아하는 MZ여성 고객들에게 인기가 끌고 있는 쇼핑몰이다. 팝업을 통해 국내에서 검증된 K 브랜드 '라이징 스타'들을 일본 고객들에게 선보이며 K 브랜드의 돌풍을 이어나갈 계획이다.

아울러 신세계백화점은 이번 MOU를 통해 한-일간 콘텐츠 교류를 강화해 나갈 계획이다. 신세계백화점은 도큐그룹과 협업해 일본의 캐릭터 IP나 패션 브랜드를 활용하여 국내 팝업 전개를 검토하고 있다. 장기적으로도 양사 간 윈윈(win-win) 모델을 구축해 나갈 방침이다.





장수진 신세계백화점 상품본부장은 "이번 도큐그룹과의 MOU를 통해 신세계 하이퍼그라운드의 새로운 확장된 모습을 선보일 발판을 만들었다"며 "두 기업 간 협업을 통해 한-일 양국 고객들에게 더 가까이 다가가도록 노력할 것"이라 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

