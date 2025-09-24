파월 "금리 인하 서두르면 물가 압력 다시 커질 수 있어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물가·고용 '균형 잡기' 강조

"최근 인플레이션 상승, 관세 영향 큰 것으로 나타나"

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 기준금리를 지나치게 완화할 경우 인플레이션(물가 상승) 억제가 어려워질 수 있다며 긴급하게 금리를 낮출 필요는 없다고 말했다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장. AP연합뉴스

파월 의장은 23일(현지시간) 미국 로드아일랜드주 상공회의소 연설에서 "단기적으로 인플레이션 리스크는 상방 쪽으로 기울어져 있고, 고용 리스크는 하방 쪽으로 기울어져 있다. 도전적인 상황"이라고 진단했다.

그는 "이런 양면적 리스크(two-sided risk)가 존재할 때 위험이 전무한 선택지는 없다"고 말했다. 그러면서 "우리가 (금리를) 너무 공격적으로 완화하면 인플레이션 억제를 미완으로 남겨 놓게 되고, 나중에 인플레이션 2% 목표치를 회복하기 위해 정책을 다시 (금리 인상으로) 전환해야 할 수도 있다"고 언급했다.

파월 의장은 "우리가 긴축 정책을 너무 오랫동안 유지하면 고용 시장이 불필요하게 위축될 수 있다"며 "우리의 목표(물가안정·최대고용)가 긴장 관계에 있을 때, Fed의 정책 틀은 양쪽 목표의 균형을 맞추는 것을 요구해왔다"고 강조했다. 이어 "고용에 대한 하방 리스크가 증가하면서 우리의 목표 달성에 있어 리스크 균형 잡기에 변화가 생겼다"며 최근 Fed의 금리 인하 조치가 이뤄진 배경을 설명했다.

Fed는 지난 17일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 개최하고 기준금리를 기존 4.25~4.50%에서 4.00~4.25%로 내리기로 결정했다. 지난해 12월 기준금리를 0.25%포인트 인하한 뒤 9개월 만의 첫 인하 조치다. 이에 대해 파월 의장은 "이 정책 기조가 개인적으로는 여전히 다소 긴축적인 수준이라고 보고 있으며, 이는 우리를 잠재적 경제 변화에 대응하기 좋은 위치에 둔다"고 말했다.

그는 "우리 정책은 미리 결정된 경로 위에 있지 않다"며 "Fed는 들어오는 데이터와 변화하는 전망, 리스크 균형 잡기에 근거해 적절한 정책 기조를 계속해서 결정해 나갈 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "우리는 최대 고용을 지원하고 인플레이션을 2% 목표치에 맞추는 데 전념하고 있다"고 말했다.





아울러 파월 의장은 "최근 인플레이션이 상승하며 다소 높은 수준을 유지하고 있다"며 "최근 데이터와 조사에 따르면 이 같은 가격 상승은 전반적인 물가 상승 압력보다 관세 영향이 큰 것으로 나타났다"고 짚었다. 이어 관세 관련 물가 인상이 비교적 단기간에 그칠 수 있다면서도 "관세 인상은 공급망 전반에 반영되는 데 다소 시간이 걸릴 가능성이 있다. 그 결과 이 일회성 수준의 물가 상승은 몇 분기에 걸쳐 확산하면서 다소 높은 인플레이션으로 나타날 수 있다"고 내다봤다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

