IBK기업은행, 고령고객 비대면 동행창구 서비스 도입

60세 이상 고객 상담원 우선 연결

IBK기업은행은 고령 고객 비대면 동행창구 서비스를 도입했다고 23일 밝혔다.

기업은행이 2017년부터 전국 영업점에서 운영해온 동행창구를 전화 상담 채널까지 확대한 것이다.

기업은행은 이번 서비스를 통해 60세 이상 개인 고객 고객센터 전화 상담 시 고령 고객 전문 상담원을 우선 연결해준다. 상담원은 쉬운 용어를 쓰고 상담 속도를 조절하는 서비스를 제공한다.

지금은 60세 이상 고객 수요가 가장 많은 개인금융 일반상담을 중심으로 운영 중이다. 서비스 운영 현황에 따라 상담 분야 확대를 검토할 계획이다.





기업은행 관계자는 "60세 이상 고객에게 편리하고 배려 있는 상담을 제공하겠다"며 "앞으로도 고령 고객의 금융 접근성을 높이고 금융소비자의 만족과 보호를 위한 서비스를 확대하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

