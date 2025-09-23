메리빌리아, 송도 리노베이션 통해 ‘K-웨딩’의 새 기준 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메리빌리아가 인천 송도에 위치한 본점을 대대적으로 리노베이션하며, 한국 웨딩 문화의 새로운 장을 열었다. 이번 공사는 최신 인테리어 트렌드와 첨단 시설을 반영하여, 품격 있는 공간에서 고객 맞춤형 예식을 제공할 수 있도록 완성도를 높였다.

메리빌리아는 단순한 예식 공간을 넘어, '하나의 작품 같은 웨딩'을 지향하며 K-웨딩을 대표하는 브랜드로 자리매김하고 있다. 웨딩의 전 과정을 혁신적으로 기획하고 세심하게 완성해가는 서비스는 업계 전반에 새로운 표준을 제시한다는 평가를 받고 있다.

특히, 올해 수원에 문을 연 '메리빌리아 더 프레스티지'는 럭셔리 웨딩홀의 새로운 아이콘으로 떠오르고 있다. 송도의 메리빌리아가 오랜 시간 쌓아온 노하우와 브랜드 가치를 바탕으로, 더 넓은 고객층에게 최상의 웨딩 경험을 제공하기 위해 또 하나의 랜드마크를 탄생시킨 것이다.





메리빌리아의 장문혁 대표는 "송도의 리노베이션은 메리빌리아가 지향하는 웨딩의 품격을 한 단계 더 끌어올린 결과물이며, 더 프레스티지의 오픈은 한국 웨딩 업계의 미래 비전을 보여주는 출발점"이라며 "앞으로도 대한민국 웨딩 산업을 세계에 알리는 K-웨딩 대표 브랜드로서 책임과 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

