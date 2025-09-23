쿠팡, AI 자동화·로봇으로 고용확대…오토메이션 기술인재 2배↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스 일자리 창출

이달까지 750여명 채용…연내 180여명 추가

쿠팡의 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 인공지능(AI) 기반 자동화와 로봇 기술을 도입하면서 오토메이션 직군 인력 규모가 지난해와 비교해 두 배 이상 늘었다고 23일 밝혔다.

오토메이션을 비롯한 AI 자동화 관련 물류 현장 기술인재 인력은 9월 현재 750여명으로, 지난해 1월(330명)과 비교해 2배 이상 늘어났다. 지난해 9월 대비로는 약 50% 증가한 수치다.

박소진 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 오토메이션 엔지니어가 풀필먼트센터에서 자동화 설비 롤러 컨베이어를 정비하고 있다. 쿠팡 제공

AD

오토메이션은 AI 기반의 자동화 설비와 로봇을 운영하고 유지·보수하는 정규직 엔지니어들이 주축을 이룬다. CFS의 오토메이션을 비롯한 AI 자동화 관련 물류 현장 기술인재 인력은 이달 현재 750여명으로 지난해 1월 330명과 비교해 100% 이상 증가했다. 지난해 9월과 비교해서도 약 50% 상승한 수치다.

이 가운데 설비 유지·보수 인력뿐 아니라 산업공학·운송장비 등 AI 기술을 전문으로 다루는 직무들도 새롭게 생겨났다. CFS는 연말까지 180여명의 오토메이션 인재를 추가 채용한다는 계획이다.

기계·전기·제어·로봇 분야를 아우르는 오토메이션 직군은 ▲기계공학 ▲메카트로닉스 등 관련 전공자이거나, 수치제어선반기능사 등 자격을 갖춘 인재들이 주로 지원한다. 최근에는 실무 경력자뿐 아니라 대학 졸업 전 조기 입사자, 비수도권 경력자 등 지원자 이력도 다양해지고 있다.

쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 오토메이션 엔지니어들이 풀필먼트센터에서 자동화 설비 배출슈트 레일을 정비하고 있다. 쿠팡 제공

올해 1월 입사해 인천4센터에서 근무 중인 김병현 엔지니어는 "근무공간에 자율운반로봇(AGV), 소팅봇, 로보틱 배거 같은 AI 기반 로봇들이 계속해서 늘어나고, 물류현장에서 AI 기반 로봇들을 다루는 경험 자체가 커리어 경쟁력을 높여준다"며 "자동화 기술을 잘 관리해 동료 근로자들의 업무 부담을 덜고 생산성과 효율성을 높여줄 수 있다는 점에서 의미가 깊다"고 말했다.

쿠팡의 풀필먼트센터 투자가 지역 곳곳에 늘어나면서, AI 기반 기술 일자리가 지역으로도 확대되고 있다. 광주1센터의 한경주 엔지니어는 "광주에는 수도권만큼 일자리가 많지 않은데, 쿠팡은 좋은 업무환경과 만족스러운 급여를 제공한다"며 "고향을 떠나지 않고도 글로벌 기업에서 커리어를 쌓을 수 있다는 점에 큰 만족을 느낀다"고 말했다.

쿠팡은 2026년까지 제천, 부산, 김천 등 전국 각지 지역에 새로운 풀필먼트센터를 설립하고, 자동화 기술과 운영 인력 등에 집중 투자할 방침이다. 대표적으로 지난해 준공한 호남권 최대 규모의 전국 로켓배송 풀필먼트센터 기지 광주최첨단물류센터에 AGV, 소팅 봇, 로보틱 배거 등 최첨단 자동화 물류 설비를 도입했다.





AD

CFS 관계자는 "AI와 자동화 기술 투자가 전에 없던 새로운 고부가가치 일자리 창출을 이끌고 있다"며 "앞으로도 전국의 다양한 인재들이 성장할 수 있도록 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>