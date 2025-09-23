"과대포장 삼중컵" 지적한 방송인 줄리안, 카페 사장 반박에 결국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

줄리안 특정 업장 겨냥 논란, 사과문 올려

예능 프로그램 '비정상회담'으로 이름을 알린 벨기에 출신 방송인 겸 환경운동가 줄리안 퀸타르트가 개인 카페를 공개 비판했다가 논란이 일자 사과했다.

벨기에 출신 방송인 줄리안의 모습. 웨이브엔터테인먼트

줄리안은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램과 스레드에 한 카페 음료 사진을 올리며 "이중컵도 아닌 삼중컵이 생겼다"며 "과대 포장의 과대 포장"이라고 지적했다. 그는 특정 업체 계정을 태그하며 "운영하시는 분들이 한 번만 더 생각해 달라"고 덧붙였다.

환경 문제에 꾸준히 목소리를 내온 그는 과거에도 '이중컵'을 비판한 바 있다. 이번 글에도 누리꾼들은 "환경오염 맞다" "디자인 과시용 같다"며 동조했다. 일부 누리꾼들은 해당 카페를 비난하기도 했다.

이에 카페 운영자 A씨는 온라인 커뮤니티에 글을 올리며 억울함을 호소했다. 그는 "유명인이 공개적으로 지적하면서 가게가 공격받고 있다"며 "사전에 메시지라도 줬다면 좋았을 것"이라고 했다. A씨는 "천연재료 음료를 빠르게 식히기 위해 작은 얼음을 쓰다 보니 금방 녹아 단열컵이 필요했다"며 불가피성을 설명했다.

A씨는 메시지와 댓글로도 해명했으나 줄리안으로부터 어떠한 답도 받지 못했다고 말했다. 그는 "지금도 댓글로 욕하시는 분들이 늘고 있어 무섭다"며 "어떻게 대처해야 할지 모르겠어서 여기(커뮤니티)에 적어본다"고 했다.

방송인 줄리안이 자신의 인스타그램에 올린 삼중컵 비판 글. 줄리안 인스타그램

논란이 확산하자 줄리안은 해당 게시물을 삭제하고 사과문을 올렸다. 그는 "가게를 태그한 것은 좋지 않은 선택이었다"며 "사전에 먼저 연락하거나 로고를 다 가렸어야 했다. 사장님께 직접 사과드렸다"고 밝혔다. 이어 "이중컵 문제를 제기하려던 의도였지만 다른 방향으로 흘러갔다"며 "자영업자에게 짐을 더해드린 점 죄송하다"고 했다.

또 "삼중컵 영상을 보고 충격을 받아 앞뒤를 가리지 못했다"며 "다시 한번 제 방법이 잘못됐다는 점을 이해하고 반성하고 있다. 민감한 문제인 만큼 앞으로 더 지혜롭게 다뤄야겠다고 느꼈다"고 말했다. 이어 그는 "피해에 대한 보답 방안을 사장님께 제안했다"며 "다시 한번 사과드린다"고 덧붙였다.





줄리안은 2014년 JTBC '비정상회담'을 통해 얼굴을 알린 벨기에 출신 방송인이다. 이후 '톡파원 25시', '지구청소자들', '슈퍼K를 찾아라' 등에 출연했으며 현재는 환경운동가로 활동하며 환경 보호에 앞장 서고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

