[오늘의신상]GS샵, 생활용품 브랜드 '바로씀' 선봬…"리빙 카테고리로 PB 확대"

생활용품 전문 브랜드 '바로씀' 첫 상품 출시

"단독 상품 중요성 ↑…패션에서 리빙으로 자체 브랜드 상품 확대"

GS샵은 자체 브랜드(PB)와 단독 기획 상품을 리빙 상품군으로 확대한다고 23일 밝혔다. 업황 부진과 경쟁 심화 속에 차별화 상품을 확대하겠다는 전략이다.

GS샵은 지난달 14일 '바로씀 시린이 케어 치약'을 출시했다. 바로씀은 GS샵이 기획한 생활용품 전문 브랜드다. 자체 고객 조사 결과 구강 관리 시장에서 시린 치아 관련 상품 수요가 높아 첫 상품으로 치약을 선택했다. '질산칼륨 5%', '불소 1426ppm' 등 유명 상품과 성분은 비슷하지만 가격은 최저가 수준으로 저렴한 것이 특징이다.

GS샵이 지난 8월 ‘바로씀 시린이케어 치약’과 ‘휴스톰 BLDC 이오닉 플라스마 헤어 드라이기’ 등 리빙 카테고리에서 단독 상품을 잇따라 선보였다. GS리테일 제공

지난달 20일에는 국내 생활가전 제조사 '휴스톰'과 공동 기획한 'BLDC 이오닉 플라스마 헤어 드라이기'도 단독으로 선보였다. 시중 10만 원대 드라이기와 유사한 성능을 6만원대 가격으로 구현한 가성비 상품이다. TV홈쇼핑 방송용으로 기획된 상품으로 출시 한 달 만에 4000명이 넘는 고객이 구매했다. 주문금액은 3억원이 넘는다.

GS샵은 패션 카테고리에서도 자체 기획 브랜드 확대에 주력하고 있다. 대표적으로 '코어 어센틱(Core Authentic)'은 올해 상반기 주문액이 470억 원으로 전년 대비 250% 성장했다. 지난달 말에는 '르네크루'를 리브랜딩해 출시 약 2주 만에 주문액 40억 원을 기록했다. 이달에는 'SO,WOOL(쏘울)'을 리뉴얼하고 어반 애슬레저 브랜드 '분트로이'도 론칭하는 등 자체 기획 브랜드 확대에 집중하고 있다.





GS샵 관계자는 "홈쇼핑 업황 변화 영향으로 단독 상품과 브랜드의 중요성이 커지면서 이를 기존 패션 중심에서 리빙으로 확대하고 있다"며 "데이터 기반으로 품질 좋은 상품을 합리적인 가격에 선보여 고객 만족도를 높이는 동시에 협력사 성장에도 기여하겠다"라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

