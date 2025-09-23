두산 박지원 "모든 영역에 AI 접목해야"…혁신 속도전 시사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두산그룹 경영진, 美 실리콘밸리서

아마존·엔비디아·스탠포드 HAI 방문

제조부터 사무까지 'AI 전환' 가속화

두산그룹이 글로벌 인공지능(AI) 현장에서 혁신 해법을 찾으며 속도전에 나섰다. 박지원 두산 부회장은 "활용 가능한 모든 영역에서 AI를 접목해야 경쟁에서 앞서갈 수 있다"며 "주어진 시간이 많지 않다"고 강조했다.

박 부회장을 비롯한 정연인 두산에너빌리티 부회장, 유승우 ㈜두산 사장, 김민표 두산로보틱스 부사장 등 주요 경영진은 현지시간 22일부터 오는 25일까지 미국 시애틀과 실리콘밸리 지역을 찾아 아마존, 엔비디아, 스탠포드대 AI 연구소(HAI) 등을 방문했다. 김도원 사장 등 지주·계열사 최고전략책임자(CSO)들도 동행해 AI 혁신 로드맵을 논의했다.

두산 경영진은 첫 일정으로 아마존 본사를 방문해 고객 분석, 물류 운영, 로봇 자동화 등 다양한 분야에 적용된 AI 사례를 살폈다. 아마존 웹서비스(AWS)의 클라우드 AI 도구도 점검하며 향후 협업 가능성을 모색했다. 이어 엔비디아 본사에서는 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 생태계와 함께 최근 주목받는 '에이전틱 AI'와 '피지컬 AI' 기술을 공유받았다.

또 스탠포드대 HAI 연구진과 만나 '인간 중심 AI' 비전을 공유할 예정이다. 세계적 석학인 최예진 교수 등과의 만남을 통해 로보틱스·제조업 적용 사례를 확인하고, 지난 4월 체결한 산학 협력 파트너십의 구체적 성과를 논의한다. 아울러 퍼플렉시티, 피지컬 인텔리전스 등 스타트업과의 교류도 진행할 계획이다.





두산 관계자는 "이번 출장을 계기로 두산은 AI 혁신에 더욱 속도를 낼 것"이라며 "실제 사업에서 경쟁력을 높일 수 있는 방안을 다각도로 찾아 나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

