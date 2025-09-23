[클릭 e종목]"에이피알, 美 호실적에 3분기 영업이익 기대치 상회 전망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 23일 에이피알에 대해 "미국 시장에서의 양호한 실적에 힘입어 3분기 영업이익이 시장 기대치를 5.6% 상회할 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 27만5000원으로 10% 상향 조정했다.

보고서에 따르면, 에이피알의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 113.2% 증가한 3712억원, 영업이익은 224.6% 급증한 884억원을 기록할 전망이다. 영업이익률은 23.8%로 내다봤다.

특히 7월 미국 프라임데이 프로모션에서 시장 기대를 뛰어넘는 성과를 기록, 미국 내 매출은 전 분기 대비 42% 증가한 1361억원에 이를 것으로 예상된다. 반면 일본 시장은 오프라인 매출 확장이 예상보다 지연되면서 2분기 대비 소폭 증가하는 데 그칠 것으로 보인다.

미국 시장에서는 지난해 하반기부터 치열한 경쟁이 지속되며 수요 둔화 우려가 제기됐지만, 에이피알은 견조한 실적을 이어가고 있다. 김명주·전유나 한국투자증권 연구원은 "미국 뷰티 리테일러인 울타뷰티가 최근 연간 가이던스를 상향 조정했고, 프로모션 강도 또한 전년 대비 개선됐다는 점이 고무적"이라며 "이는 미국 매출 비중이 30%대로 높은 에이피알에 우호적으로 작용한다"고 설명했다.





이들은 "화장품 섹터가 지난 2분기 아쉬운 성과를 보이며 양호한 실적을 기록한 에이피알의 주가도 조정을 거치며 쉬어가는 중"이라며 "하지만 현재 미국 내 메디큐브의 인기 등을 고려할 때 에이피알은 양호한 실적을 이어갈 것이고 내년에는 신사업이 구체화될 가능성이 높아 비중을 줄이기엔 아까운 시점"이라고 평가했다.

