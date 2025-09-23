강동구 ‘움스프렌즈’, 캐릭터 페스티벌서 최우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 암사동 유적 모티브로 탄생

서울 강동구(구청장 이수희)의 대표 캐릭터 ‘움스프렌즈’가 ‘2025 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌’에서 최우수상을 수상했다고 23일 밝혔다.

강동구 대표 캐릭터 ‘움스프렌즈’가 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌에서 최우수상을 수상했다. 가운데 이수희 강동구청장. 강동구 제공.

이번 공모전은 한국문화콘텐츠라이센싱협회와 대전관광공사가 공동 주관해 전국 지자체와 공공기관의 캐릭터를 알리는 경연으로 열렸다. ‘움스프렌즈’는 온라인 투표와 전문가 심사에서 높은 점수를 받아 지난 13일 대전컨벤션센터 시상식에서 최우수상의 영예를 안았다.

강동구는 시상식과 함께 진행된 ‘대전콘텐츠페어’(9월 13~14일)에 홍보 부스를 마련해 ‘움스프렌즈’ 굿즈 전시와 체험형 이벤트를 선보였다. 현장을 찾은 관람객들과 적극 소통하며 캐릭터 매력과 도시 브랜드 가치를 알렸다.

‘움스프렌즈’는 움집에서 태어난 ‘움이’, 빗살무늬 토기 ‘빗토’, 토기 속 도토리 ‘토리’, 선사시대 멧돼지 ‘코기’ 등 네 가지 캐릭터로 구성됐다. 서울 암사동 유적을 모티브로 2018년 제작돼 2023년 구 공식 캐릭터로 지정됐으며, 구정 홍보와 다양한 행사에서 친근한 모습으로 주민들에게 큰 사랑을 받고 있다. 다음 달 17~19일 열리는 제30회 강동선사문화축제에서도 ‘움스프렌즈’를 만날 수 있다.





이수희 강동구청장은 “이번 수상은 구민 여러분의 관심과 성원 덕분”이라며 “앞으로도 ‘움스프렌즈’를 통해 구민과 친근하게 소통하고 지역의 가치를 알리는 대표 캐릭터로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

홍보부스 앞에 선 움이, 빗토, 토리, 코기(왼쪽부터). 강동구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

