뉴욕서 李대통령 만난 블랙록 회장 "한국을 아태 'AI 수도'로"

유엔총회 참석 계기 뉴욕 방문 첫날, 래리 핑크 블랙록 회장 접견

韓정부·블랙록 양해각서 체결…TF 구성해 투자포트폴리오·실행계획 단계적 수립기로

핑크 회장 "韓증시 사상 최고치, 정치·경제 상황이 빠르게 안정"

유엔(UN) 총회 참석을 계기로 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 래리 핑크 세계경제포럼의장 겸 블랙록 회장을 만나 인공지능(AI)·에너지 전환에 대해 논의하고 한국을 아시아·태평양 지역 'AI 수도'로 만드는 데 적극적으로 협력하기로 했다. 이에 정부는 블랙록 측과 양해각서(MOU)를 체결하고 태스크포스(TF)를 구성해 투자 포트폴리오와 실행계획을 단계적으로 수립하기로 했다.

이날 접견에서 핑크 회장은 "한국을 아시아태평양 지역의 AI 수도가 될 수 있도록 자금을 연계해 적극적으로 협력하겠다"고 했다고 하정우 대통령실 AI미래기획수석이 브리핑을 통해 밝혔다. 이에 이 대통령은 한국을 아태 지역 AI 수도로 만드는 일에 협력하게 된 점에 환영의 뜻을 나타내면서 실질적인 성과를 만들어가자고 했다. 또 핑크 회장을 한국에 초대했다. 블랙록은 자산운용 규모가 12조5000억달러(약 1경7000조원)에 달하는 세계 최대 자산운용사다.

이날 정부와 블랙록 측은 AI 산업의 글로벌 협력을 위한 MOU도 체결했다. MOU에는 국내 AI와 재생에너지 관련 인프라 협력을 논의하고 향후 AI 수요에 대응하기 위한 통합 접근법을 공동으로 모색한다는 내용이 포함됐다. 또한 한국 내 '아시아·태평양 AI 허브'를 구축하는 한편 재생에너지 기반의 AI 데이터 센터를 한국에 설치하자는 내용도 담았다.

하 수석은 "블랙록은 마이크로소프트(MS), 엔비디아 등과 함께 AI 인프라 파트너십을 구성해 글로벌 차원에서 AI·재생에너지 인프라 투자에 앞장서고 있다"면서 "(이번 MOU에는) 앞으로 5년 동안 아태 지역 AI 재생에너지 전환에 필요한 대규모 투자를 공동으로 준비하는 내용도 명시됐다"고 설명했다.

그러면서 그는 "이번 논의를 통해 인프라 허브 논의를 주도하며 글로벌 자본과 협력해 거점국가로 자리매김하게 됐다는 의미가 있다"면서 "투자유치에 그치지 않고 첨단 연구개발(R&D) 같은 고부가가치 산업을 한국으로 끌어들이는 자석과 같은 역할 하게 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

세계 최대 자산운용사가 AI·재생에너지 분야에서 한국과 직접 협력하기로 한 만큼 신뢰할 만한 투자처로 인정받았다는 의미도 있다고 했다. 하 수석은 "한국 시장이 국제금융생태계 내에서 신뢰할 만한 투자처로 인정받고 있다는 방증"이라며 "앞으로 더욱 다양한 글로벌 자본을 유치하는 시장의 신호로 작용할 것"이라고 강조했다.





한편 핑크 회장은 AI·재생에너지 협력 논의 이외에 이 대통령의 리더십으로 한국 증시가 사상 최고치 경신하는 등 정치·경제 상황이 빠르게 안정되고 있다면서 앞으로 한국의 경제발전을 기대한다고도 했다고 하 수석은 전했다. 이날 접견에는 핑크 회장을 포함해 블랙록 자회사 글로벌인프라파트너십(GIP)의 아데바요 오군레시 회장 그리고 김용 전 세계은행(WB) 총재가 참석했다.





