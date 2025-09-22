뉴욕증시, 장 초반 혼조세…랠리 후 숨고르기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연방정부 셧다운 가능성도 투심 부담

23일 제조업 PMI·26일 PCE 물가 주목

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 22일(현지시간) 혼조세다. 지난주 사상 최고치를 경신한 증시가 숨 고르기에 들어간 모습이다. 여기에 연방정부의 셧다운(일시적 업무정지) 가능성이 제기되면서 투심에 부담을 주고 있다.

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시5분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 112.31포인트(0.24%) 하락한 4만6202.96을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 2.31포인트(0.03%) 내린 6662.05, 기술주 중심의 나스닥지수는 24.838포인트(0.11%) 오른 2만2656.314에 거래되고 있다.

증시는 지난주 미 연방준비제도(Fed)의 올해 첫 금리 인하를 계기로 랠리를 펼친 뒤 추가 상승을 이끌 새로운 촉매제를 찾으며 일단 숨을 고르는 분위기다. 여기에 미 연방의회 상원이 하원을 통과한 임시 예산안을 부결시키면서, 30일까지 예산안 처리가 이뤄지지 않을 경우 10월1일부터 연방정부 셧다운이 불가피하다는 우려가 커졌다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 임시예산안 통과에는 민주당의 협조가 필요하다며, 도널드 트럼프 미 대통령에게 민주당과 만나 협상 타결을 촉구했다.

시장의 관심은 이번 주 발표될 경제 지표에 쏠려 있다. Fed가 노동시장 둔화를 우려해 지난 17일 금리를 인하한 가운데, 이번 주에는 물가와 성장률 관련 지표가 나온다. 23일에는 제조업 경기를 가늠할 수 있는 9월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)와 제롬 파월 Fed 의장의 공개 연설이 예정돼 있다. 25일에는 2분기 미국 실질 국내총생산(GDP) 확정치, 26일에는 Fed가 가장 중시하는 인플레이션 지표인 8월 근원 개인소비지출(PCE) 물가 지수가 발표된다. 시장은 지난달 PCE 물가가 전월 대비 0.2% 상승해 7월(0.3%)보다 낮을 것으로 예상하고 있다.

바클레이스의 에마뉘엘 커 유럽 주식 전략 수석은 "주식이 최고치에 근접했고 금리 시장은 여전히 내년 5번의 추가 인하를 (주식) 가격에 반영하고 있다"며 "주식 추가 상승은 비둘기파적(통화완화 선호)인 금리보다는 앞으로 들어 올 견조한 거시경제 데이터가 뒷받침돼야 한다"고 분석했다.

판뮤어 리베룸의 요아킴 클레멘트 전략가는 "이번 주는 거시경제 측면에서 이달 들어 가장 조용한 주간"이라며 "실적 시즌이 종료되면서 시장은 소문과 투자심리에 따라 움직일 가능성이 크다"고 진단했다.

국채 금리는 보합세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 4.13%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 3.57%로 전거래일 수준에서 움직이고 있다.





종목별로는 글로벌 제약사 화이자가 비만 치료제 개발사인 멧세라를 49억달러에 인수한다는 소식에 멧세라가 62.4% 급등세다. 화이자는 2.89% 강세를 나타내고 있다. 오라클은 중국 바이트댄스가 틱톡 미국 사업권을 미 기업에 매각한 뒤 데이터 및 개인정보보호 관리를 맡을 것으로 알려진 후 0.14% 오름세다. 테슬라는 3.87% 뛰고 있고, 엔비디아는 0.7% 약세다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

