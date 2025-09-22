'아기상어' 더핑크퐁컴퍼니, 증권신고서 제출…"연내 상장 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'아기상어' 등 유명 아동 캐릭터 지식재산권(IP)으로 유명한 더핑크퐁컴퍼니가 코스닥 상장을 위해 22일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다.

더핑크퐁컴퍼니는 "지난 19일 한국거래소 상장 예비심사를 통과한 데 이어 본격적인 공모 절차에 착수했다"며 "연내 상장이 목표"라고 말했다.

더핑크퐁컴퍼니

AD

더핑크퐁컴퍼니는 이번 상장에서 200만주를 발행할 계획이다. 희망 공모가는 3만2000~3만8000원으로, 공모 예정 금액은 640억~760억원 수준이다. 상장 후 예상 시가총액은 4592억~5453억원으로 전망됐다.

수요 예측은 다음 달 28일부터 11월 3일까지, 일반 청약은 11월 6~7일 진행된다. 공동 대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다.

더핑크퐁컴퍼니는 지난 2010년 설립돼 핑크퐁, 아기상어, 베베핀, 씰룩 등 유명 글로벌 IP를 배출했다. 전 세계 244개국에서 25개 언어로 7000편이 넘는 콘텐츠를 제작, 서비스하고 있다. 작년 매출은 연결 기준으로 전년 대비 11% 증가한 974억원이다. 영업이익은 188억원으로 같은 기간 371% 늘었다.

대표 콘텐츠인 '핑크퐁 아기상어 체조(Baby Shark Dance)'는 58개월 연속 전 세계 유튜브 조회 수 1위를 기록하고 있다. 더핑크퐁컴퍼니의 유튜브 누적 조회 수는 1800억뷰, 구독자는 2억8000만명, 모바일 앱 누적 다운로드 수는 5억3000만건에 달한다.

더핑크퐁컴퍼니는 "축적된 성공 IP 데이터와 기획 역량을 바탕으로 평균 2~3년마다 신규 IP를 꾸준히 선보이며 반복 가능한 흥행 모델을 구축해왔다"며 "자체 개발 중인 인공지능(AI) 번역·더빙 툴 '원보이스(OneVoice)'를 활용해 콘텐츠 제작 비용을 절감하는 등 AI 내재화에 속도를 내고 있다"고 밝혔다.

더핑크퐁컴퍼니는 이번 기업공개(IPO) 공모자금을 IP 제작 프로세스 고도화, 프리미엄 애니메이션 제작, 글로벌 LBE(공간 기반 엔터테인먼트) 사업 확장 등에 투자할 계획이다.





AD

김민석 더핑크퐁컴퍼니 대표는 "글로벌 시장에서 축적한 IP 성공 경험을 토대로 전 세계가 주목하는 패밀리 엔터테인먼트 기업으로 자리매김했다"며 "이번 코스닥 상장을 통해 글로벌 사업 역량을 한층 강화하고 고객, 파트너사, 투자자 등 다양한 이해관계자와의 접점을 넓혀 장기적인 신뢰 관계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>