남양주시, 브랜드 테마역사 개장…'다산역서 만나는 다산'

정약용 철학 담은 브랜드 공간·시민참여 갤러리 공간 조성

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 20일 8호선 다산역 내에 다산 정약용 선생을 주제로 한 '다산역 브랜드 테마역사'를 조성하고 정식 공개했다고 22일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 20일 8호선 다산역 내에 다산 정약용 선생을 주제로 한 '다산역 브랜드 테마역사'를 조성하고 정식 공개하고 있다. 남양주시 제공

이번 테마역사는 다산역 6번 출구 방향 지하 통로 40m 구간에 조성됐다. 시는 '정약용의 도시, 남양주'를 표방하는 도시 브랜드 정체성을 현대적으로 담아내 시민과 이용객이 지역의 역사와 문화를 자연스럽게 접할 수 있도록 구성했다.

이날 행사에서 주광덕 시장은 직접 현장을 라운딩하며 다산역 테마역사 공간과 시민참여 갤러리 등을 둘러봤다.

테마역사는 △정약용 소개 구간 △정약용 브랜드맵 구간 △시민참여 갤러리로 구성됐다. 소개 구간은 다산동 명칭의 유래가 된 '다산' 글자와 영정 이미지를 입체적으로 표현했고, 브랜드맵 구간은 정약용의 저술과 발명품을 서가 형태로 배치해 브랜드 키워드를 시각화했다.

시민참여 갤러리에는 정약용의 업적을 담은 '다산 문자도'(작가 신미향)와 학생들이 폐장난감으로 만든 아트 업사이클링 작품이 전시됐다. '정약용'과 '거중기'를 주제로 한 이 작품은 다산 한강초 4학년과 지난 6월 정약용 상징물 제막식에 참여한 학생들이 각각 완성했다.





주광덕 시장은 "다산역 이름에 걸맞은 테마역사를 조성한 만큼 시민과 방문객이 다산 선생의 정신을 쉽게 접할 수 있는 역사문화 플랫폼으로 자리잡길 기대한다"며 "시는 앞으로도 남양주 곳곳에 다산 브랜드 공간을 확대해 나가겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

