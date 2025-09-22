철도공단, 경부고속선에 '차세대 철도 신호설비' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가철도공단은 경부고속선 김천구미역과 경주역에 차세대 철도 신호설비 'IP(Internet Protocol) 기반 전자연동장치'를 본격 도입한다고 22일 밝혔다.

IP 전자연동장치는 철도공단과 국내 철도 신호 업계가 2017~2020년 국가 연구개발 과제로 공동 개발했다.

통상 전자연동장치는 신호기·선로전환기 등 철도 신호장치와 상호 연동해 열차의 진로를 설정하는 역할을 한다. 현재 모든 역에는 이 장치가 설치돼 독립적으로 제어 역할을 수행하고 있다.

여기에 더해 IP 기반 전자연동장치는 하나의 역에서 인접역 신호장치까지 제어·감시 및 유지·보수하는 것이 가능해 운용 효율성을 획기적으로 높인다.

특히 국내 고속철도에 도입할 예정인 한국형 열차제어시스템(Korean Train Control System-Level2·이하 KTCS-2)과도 연동이 가능하도록 설계돼 고속주행 환경에서 열차 운행의 안전성을 한층 강화했다. KTCS-2는 선행 열차의 위치를 감지해 열차 간 안전 간격을 확보해 사고를 방지하는 시스템을 말한다.

철도공단은 경부고속철도 2단계 개통 당시 김천구미역과 경주역에 설치된 외산 연동장치를 2027년 12월까지 IP기반 전자연동장치로 개량을 완료할 계획이다.

IP기반 전자연동장치로 개량이 완료되면 신규 외산 장비 대비 57% 이상 비용을 절감할 수 있을 것으로 철도공단은 내다본다.





이성해 철도공단 이사장은 "IP 기반 전자연동장치 도입은 단순 시스템 교체를 넘어 국내 철도 신호설비의 자립과 경쟁력 강화를 의미한다"며 "차세대 철도 신호설비가 해외 철도시장에도 진출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

