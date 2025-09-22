농협은행, 추석 연휴 맞이 환전 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협은행이 10월31일까지 환전 혜택과 경품을 제공하는 '추석 황금연휴 농협은행에서 환전하고 괌으로 떠나요!' 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 'NH올원뱅크 알뜰환전'에서 주요 통화(달러, 엔, 유로) 환전 시 최대 90% 환율 우대를 제공하며, 전국 1063개 영업점에서 간편하게 당일 수령 가능하다.

이벤트 기간에 알뜰환전으로 200달러(약 27만8700원) 상당액 이상 환전한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 3명에게 올인클루시브 리조트 PIC 괌 숙박권을 경품으로 제공한다. 경품으로 제공되는 PIC 괌 리조트에서는 3박 동안 전 일정 호텔식이 제공되며, 디너쇼 및 다양한 액티비티를 자유롭게 즐길 수 있다.





농협은행 관계자는 "해외여행을 준비하는 고객들을 위해 환율우대와 특별 경품을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 환전 서비스와 혜택을 제공할 계획"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

