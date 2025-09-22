양주시, '제2회 양주 전국 버스킹 챔피언십' 27일 결선 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 천일홍 축제와 함께하는 '제2회 양주 전국 버스킹 챔피언십' 본선을 성황리에 마무리하고 오는 27일 결선을 개최한다.

양주시가 천일홍 축제와 함께하는 '제2회 양주 전국 버스킹 챔피언십' 본선을 진행하고 있다. 양주시 제공

본선은 지난 12일부터 14일까지 나리농원 버스킹 무대에서 진행되었으며, 보컬·댄스·밴드 등 다양한 장르의 30개 팀이 방문객들에게 열정적인 공연을 선보였다.

결선에서는 본선 공연을 바탕으로 전문가 심사와 시민 대상 온라인 투표를 통해 최종 6개 팀을 선정할 예정이다.

온라인 투표는 9월 19일부터 21일까지 천일홍 축제 공식 인스타그램(@yangju_festival)을 통해 진행되었다.

결선은 천일홍 축제 둘째 날인 27일 오후 6시 축제장 메인무대에서 진행되며, 6개 팀이 현장에서 전문가와 시민 관객의 평가를 통해 대상 500만원, 금상 300만원 등 총상금 1350만원을 놓고 치열한 경쟁을 펼친다.

양주시 관계자는 "무더운 날씨에도 본선에 참가한 30개 공연팀과 공연을 관람해주신 시민들께 감사드린다"며 "결선이 열리는 오는 27일에도 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.





제7회 양주 천만송이 천일홍 축제는 26일부터 28일까지 3일간 양주 나리농원 및 고읍 시가지 일원에서 개최되며, 시민을 위한 다채로운 공연과 체험 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 선보일 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

