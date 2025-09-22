평창군, 'THE 특별한 평창 2026년도 군정 시책 보고회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'사람 중심의 행복 도시' 중심

다양한 정책과 시책 논의

강원도 평창군은 22일 평창군 농업기술센터 대회의실에서 심재국 군수 주재로 2026년도 군정 시책 보고회를 개최했다.

평창군청 전경. 평창군 제공

AD

이번 보고회는 국·원·소장과 부서장, 각 읍면장이 참석했으며, 군정 운영의 기본 기조인 '사람 중심의 행복 도시'를 중심으로 다양한 정책과 시책이 논의됐다.

주요 시책으로는 ▲대체인력 뱅크 운영 ▲평창형 온라인 교육 기반 구축 ▲보훈 유가족 예우 확대 ▲평창형 아동 통합 돌봄 시설 전 읍면 확대▲스포츠산업 기반 지역경제 활성화 ▲골목형 상점가 신규 지정 확대·지원 ▲청년 친화 도시 지정 ▲SOC 국가 계획 총력 대응 ▲산림치유 여행 런트립 시범운영 ▲평창형 주치의제 모형 운영 ▲스마트 디지털 건강관리 고도화 ▲반값 농자재 지원 확대 등이 포함됐다.

특히 이번 시책들은 급변하는 정책 환경에 대응하고, 평창군의 미래 성장동력을 확보하는 동시에 군민들이 실제로 체감할 수 있는 삶의 질 개선을 목표로 하고 있다.

평창군은 이번 시책들의 실현 가능성과 효과를 종합적으로 검토해 2026년 당초 예산에 반영할 계획이다. 또한 부서 간 사업안을 공유하여 협업을 강화하고, 사업계획 조정을 통해 자원 낭비를 줄이며 효율성을 높일 예정으로 국·도비 확보 및 공모 사업과의 연계도 적극 추진할 방침이다.

심재국 군수는 "오늘 보고된 2026년도 주요 시책은 우리 평창군의 미래를 밝히는 예비 청사진으로, 모든 세대가 행복한 삶을 누릴 수 있도록 돌봄, 교육, 농업, 관광, 문화 등 다양한 분야에서 준비된 것들"이라며, "예산이 군민 삶의 질 향상에 실질적으로 이바지하도록 효율적으로 반영해 주길 바란다"고 강조했다.





AD

이번 보고회를 통해 평창군은 미래세대를 위한 정책 발굴 및 군정 반영을 본격화함으로써 지속 가능한 발전과 군민 행복을 위한 새로운 도약을 준비하고 있다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>