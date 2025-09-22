APEC 앞두고…김정은 "美, 비핵화 집념 털면 못 만날 이유 없다"

南엔 "적대적 두 국가론, 국법 반영할 것"

김정은 북한 국무위원장은 21일 북미대화의 선결 조건이 '비핵화 포기'임을 재확인했다. 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회담을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령과의 만남 가능성에 대해 유연한 입장을 취한 점도 눈여겨볼 부분이다.

연합뉴스

22일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제14기 제13차 회의에서 "나는 아직도 개인적으로는 현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다"면서 "만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초해 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다"고 말했다.

다만 그는 "우리는 절대로 핵을 내려놓지 않을 것"이라며 "제재 풀기에 집착하여 적수국들과 그 무엇을 맞바꾸는 것과 같은 협상 따위는 없을 것"이라고 했다.

김 위원장은 새 정부의 3단계 비핵화론에 대해선 "우리의 무장해제를 꿈꾸던 전임자들의 숙제장에서 옮겨 베껴온 복사판"이라며 "우리는 명백히 우리와 한국이 국경을 사이에 둔 이질적이며 결코 하나가 될 수 없는 두 개 국가임을 국법으로 고착시킬 것"이라고 했다.

이와 관련해 대통령실은 "정부는 북측의 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않을 것이며 적대적 행위를 할 뜻이 없음을 밝힌 바 있다"면서 "긴 안목을 가지고 긴장 완화와 신뢰 회복을 통해 남북 간의 적대를 해소하고 평화적 관계로의 발전을 추진해나갈 것"이라고 밝혔다. 대통령실은 "북미 대화 지원 등 핵 없는 한반도와 평화 정착을 위한 노력도 경주해나갈 것"이라고 덧붙였다.





한편 홍민 통일연구원 선임연구위원은 김 위원장과 트럼프 대통령의 '깜짝 만남' 가능성에 대해 "이번 연설은 북미회담의 조건이 미측의 비핵화 포기임을 분명히 밝힌 것"이라면서 "비핵화는 미국의 확고한 원칙인 만큼 APEC을 계기로 회담이 성사되기는 쉽지 않아 보인다"고 전망했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

