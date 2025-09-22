본문 바로가기
GS25, 외국인 매출 역대 최고치…"K편의점, 필수 관광코스 자리매김"

박재현기자

입력2025.09.22 09:40

외국인 간편결제 매출 전년比 66.5%↑
K편의점, 한국 관광 코스로 자리잡아
中 관광객 할인 행사 강화·일본 간편결제 론칭

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 올해 해외 관광객 매출이 역대 최고치를 기록하고 있다고 22일 밝혔다.


GS25가 알리페이·위챗페이·유니온페이 등 외국인 간편결제 서비스를 통해 발생한 매출을 분석한 결과에 따르면 올해 1월~8월 매출은 전년 동기 대비 66.5% 신장했다. 같은 기간 2023년 매출과 비교하면 312.9% 증가한 것으로 확인됐다.


GS25, 외국인 매출 역대 최고치…"K편의점, 필수 관광코스 자리매김" GS25가 역대 최고의 외국인 매출을 기록하면서 해외 관광객 유치를 위한 케데헌 상품 출시, 외국인 간편결제 할인 행사 등을 진행한다고 22일 밝혔다. GS리테일 제공
이는 K-편의점이 이른바 '관광 코스'로 자리매김하면서 해외 관광객 특수를 누리고 있기 때문으로 분석된다. 한국관광 데이터랩에 따르면 올해 1~7월 한국을 찾은 해외 관광객 규모는 전년 동기 대비 130만 명 이상 늘어난 1000만 명 규모를 기록하고 있다.


해외 관광객의 소비 다변화 요인도 편의점 매출 상승 요인이다. 바나나우유, 반숙란, 맥주 등의 전통적 강세 상품과 함께 편의점 하이볼, 디저트빵, 그릭요거트, K팝 앨범 등이 해외 관광객의 새로운 인기 상품군으로 떠오르고 있는 것이다. GS25 관계자는 "해외 관광객들이 단순한 기념품이 아닌 한국인들이 최근 열광하고 있는 상품을 구매하고자 하는 추세가 뚜렷해졌다"며 "실제로 GS25 매장을 방문해 SNS 등으로 검색한 인기 상품을 구매하려는 해외 관광객이 증가하고 있다"고 설명했다.


향후 GS25는 해외 관광객을 위한 상품, 서비스 등 차별화 혜택을 강화할 계획이다. 먼저 중국인 단체 관광객 무비자 입국 한시 허용과 중국의 황금연휴 등을 고려해 ▲알리페이로 5위안 이상 결제 시 15% 즉시 할인(다음 달 31일까지) ▲유니온페이로 결제 시 15% 즉시 할인(내년 2월까지) ▲위챗페이로 결제 시 GS25 전용 환율 우대 혜택(다음 달 31일까지) 등 행사를 진행한다. 다음 달 12일까지는 알리페이와 손잡고 럭키드로우 프로모션도 선보인다. 알리페이 결제 고객 중 추첨을 통해 1000위안 상당의 쿠폰 등이 경품으로 지급된다.


일본 관광객을 위한 차별화 서비스도 강화된다. GS25는 외국인 결제 수단 확대 전략의 일환으로 일본 최대 규모의 간편 결제 수단인 '페이페이'를 오는 24일부터 본격 도입하기로 했다. '페이페이'는 일본 소프트뱅크와 야후 재팬이 공동으로 개발한 QR코드 기반 간편결제 수단이다. 사용자 수가 7000만 명에 달하는 일본 시장 내 모바일 결제 시장 점유율 1위 서비스로 알려져 있다.


또 전 세계적 열풍을 일으키고 있는 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 협업 상품을 오프라인 매장에 정식 출시해 내·외국인 유입에 속도를 낸다는 방침이다. GS25의 '케데헌' 협업 상품은 넷플릭스와의 파트너십을 기반으로 기획됐으며 업계 단독으로 운영된다. 앞서 지난 17일부터 ▲참치마요&전주비빔 반반김밥 ▲전주비빔&제육 커플 주먹밥 ▲모둠 분식세트 등의 '케데헌' 협업 상품이 순차 출시됐다. 해당 상품은 정식 출시 첫날에만 5만여 개가 판매됐다.


GS25는 해외 관광객 방문이 많은 지역 내 8개 거점 매장을 '케데헌 특화 매장'으로 운영하기로 했다. 매장 내·외부 래핑 홍보물과 포스터, 등신대, 특화 매대 등을 마련해 시각적 재미와 차별화된 경험을 제공한다는 계획이다.


이정표 GS리테일 마케팅 부문장은 "K컬처 확산 속 한국 편의점이 꼭 들러야 하는 해외 관광객의 필수 코스로 자리 잡으며 외국인 고객의 매출이 역대 최고치를 경신해 가고 있다"며 "중국인 단체 관광객 무비자 입국, 일본 관광객의 꾸준한 유입 등에 발맞춘 해외 관광객 대상 차별화 서비스를 발 빠르게 강화하며 대한민국 대표 편의점으로의 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
