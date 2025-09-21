월요일 아침 최저기온 12도…일교차 10도 안팎

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

월요일인 22일은 아침 최저 기온이 12도에 그치고, 일교차는 10도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 보인다.

21일 기상청에 따르면 22일 아침 최저기온은 12∼21도, 낮 최고기온은 23∼28도로 평년(최저 12∼19도, 최고 23∼27도)과 비슷할 전망이다. 특히 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어지는 곳이 많다.

제주에는 이날 밤부터 22일 오전 사이 비가 내릴 것으로 보인다. 예상 강수량은 5∼20㎜다.

22일과 23일 전남·경남 해안에는 순간풍속 시속 55㎞/h(초속 15ｍ/s) 안팎, 제주 산지에는 시속 70㎞/h(초속 20ｍ/s)에 달하는 강풍이 불 예정으로 안전사고에 주의가 필요하다.





또 서해 남부 남쪽 먼바다와 남해서부 먼바다, 제주 해상에도 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.





