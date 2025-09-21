김민석 총리, 22일 'KT·롯데카드 해킹' 긴급 현안점검 회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해킹·유출 일어난 경위 파악

김민석 국무총리가 최근 KT와 롯데카드에서 발생한 대규모 해킹 사고와 관련해 대응 상황 점검에 나선다.

김민석 국무총리. 김현민 기자

국무총리실은 김 총리가 22일 오전 10시30분 정부서울청사에서 '통신사 및 금융사 해킹 사고 관련 긴급 현안 점검 회의'를 개최한다고 21일 밝혔다.

이날 회의에서 김 총리는 금융위원회·개인정보보호위원회 등 유관 부처로부터 피해 규모와 대응 경과에 대한 종합 보고를 받는다.

해킹·유출이 일어난 경위를 파악하고 수습 방안을 마련하는 한편 기업 측의 대응에 문제가 없었는지도 점검할 전망이다.





앞서 최근 KT에선 불법 기지국 등을 통한 무단 소액결제로 현재까지 362명이 피해를 본 것으로 파악됐다. 롯데카드에선 해킹으로 297만명, 약 200GB의 회원 정보가 유출됐다. 이 중 28만명은 주민등록번호와 카드번호, 유효성 확인 코드(CVC) 번호 등 정보까지 새 나간 것으로 알려졌다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

