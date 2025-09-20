與, '민주당 해산' 장동혁 비판에 "후안무치·적반하장"

장동혁 국민의힘 대표가 조희대·한덕수 회동 의혹을 제기한 더불어민주당을 '해산돼야 할 위헌 정당'이라고 비판한 데 대해 민주당이 "후안무치이자 적반하장"이라고 응수했다.

백승아 민주당 원내대변인은 20일 논평을 통해 "독재라는 표현은 오히려 군사독재의 후예이자 불법 계엄과 내란을 일으킨 윤석열 정권과 국민의힘에 어울리는 말이다"며 이같이 밝혔다.

백승아 더불어민주당 원내대변인. 연합뉴스

백 원내대변인은 "계엄 해제를 방해하고, 종교 세력까지 동원해 헌법과 정당 민주주의의 근간을 뒤흔든 반헌법적 범죄 혐의에 대한 수사부터 협조해야 한다"며 "불법과 비리를 감추려는 국민의힘이야말로 진짜 위헌 정당, 반헌법적 정당 아닌가"라고 비판했다.

이어 "장 대표는 정치적 물타기를 멈추고, 사법개혁의 본질인 내란 세력 청산과 사법 정의 실현에 동참하시기 바란다"고 말했다.

그는 또 "시대적 과제인 사법개혁은 사법부 스스로 자초한 결과"라며 "수많은 정치 재판과 기득권 카르텔의 야합으로 쌓은 역사적 과오와 국민적 불신이 오늘의 사법개혁을 불가피하게 만들었다"고 지적했다. 그러면서 "조희대 대법원장을 비롯해 사법부는 결자해지의 자세로 임해야 한다"며 "사법 불신의 본질을 직시해야 하며, 역사적 과오를 인정하고 성찰해야 한다"고 강조했다.

당내에서도 장 대표와 국민의힘에 대한 비판이 이어졌다. 박지원 의원은 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 특검이 압수한 국민의힘 당원 명부에서 통일교 교인 추정 인사들이 무더기로 확인된 것과 관련, "종교와 정치의 분리는 헌법으로, 국민의힘 당원 중 11만명이 조직적인 통일교도라면 헌법을 위반한 중대한 범죄 행위"라며 "국민의힘 자진 해산이 헌법을 수호하는 길"이라고 말했다.

당 대표 비서실장인 한민수 의원은 "장 대표는 참으로 염치없는 사람이다"라며 "내란수괴 윤석열을 비호하며 절대다수의 국민을 배신하고 갈라치기 하는 자가 누구인가"라고 반문했다.





앞서 장 대표는 이날 기자 간담회를 열고 민주당이 주장하는 조희대·한덕수 회동 의혹에 대해 "민주당이 국회에 조작된 음성파일을 들고 와 전 국민을 상대로 대국민 사기극을 벌였다"며 반박에 나섰다. 이어 장 대표는 "민주당은 반헌법적 정치 테러 집단임이 명백하다"며 "진짜 해산해야 할 위헌 정당은 민주당"이라고 밝혔다.





