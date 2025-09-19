남원시, 26일 '평생학습 성과발표회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'오늘의 평생학습, 미래를 열다' 주제

전북 남원시가 오는 26일 사랑의 광장에서 '오늘의 평생학습, 미래를 열다'를 주제로 제21회 남원시 평생학습 성과발표회를 개최한다.

남원시 평생학습 성과발표회 포스터. 남원시 제공

19일 시에 따르면 이번 행사는 한 해 동안 갈고닦은 학습 성과를 시민들과 생생히 공유하고 무대에서 실력을 선보이는 자리로, 남원시의 대표적 평생교육 축제이며 민·관·학이 협력해 이룬 성과를 자랑하고 나누는 뜻깊은 장이 될 전망이다.

행사 당일에는 성인문해 우수작 시낭송을 시작으로, 지난 1년간 갈고닦은 실력을 선보이는 14개 평생학습 공연팀의 다채로운 무대가 펼쳐진다. 또 30여개 체험부스와 50여점의 작품 전시, 가족과 함께 즐길 수 있는 포토존이 마련돼 시민들에게 다채로운 즐거움을 선사한다.

체험부스에서는 ▲프랑스자수 ▲캘리그라피 ▲세라믹아트 ▲사진인화 ▲키링만들기 ▲먹거리 체험 ▲인생네컷 ▲재봉틀 체험 ▲포크아트 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 프로그램이 준비됐다. 특히, 나만의 개성을 담아 가방을 직접 디자인하고 꾸미는 체험도 진행된다.

또 행사 현장에서는 시민들이 더욱 즐겁게 참여할 수 있도록 ▲사전 홍보 퀴즈 ▲스탬프 투어 ▲만족도 조사 등 다양한 이벤트가 준비돼 있으며, 참여자에 한해 추첨을 통해 기프티콘이 제공된다. 스탬프 투어를 완주하면 먹거리 체험 시식권(떡볶이, 딸기라떼 등)과 함께 친환경 황마 린넨가방을 참여선물로 받을 수 있다.

한편, 특별 강연 프로그램으로 '제169회 Play남원 아카데미'가 오전 10시 사랑의 광장 야외무대에서 열린다. 이번 강연에는 웃음치료사 이임선 교수를 초청, '웃음, 뇌에 불을 켠다'라는 주제로 웃음이 건강에 미치는 영향에 대해 토크 콘서트 형식으로 강연을 진행할 예정이다. 자세한 사항은 남원시 평생학습관 누리집 또는 남원시 평생학습관으로 문의하면 된다.





최경식 시장은 "이번 성과발표회가 시민들이 배움의 성과를 함께 나누는 축제의 장이 되기를 바란다"며 "부족함 없는 행사가 될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.





