부안군-고창군, 고향사랑기부제 홍보부스 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북도청 본관 1층 로비…답례품 소개 호응

전북 부안군이 지난 18일 전북도청 본관 1층 로비에서 고창군과 함께 '고향사랑기부제 릴레이 홍보부스'를 운영하고, 부안군의 답례품 경쟁력과 기금사업의 우수성을 적극 알리는 자리를 가졌다.

부안군이 지난 18일 전북도청 본관 1층 로비에서 고창군과 함께 '고향사랑기부제 릴레이 홍보부스'를 운영했다. 부안군 제공

AD

19일 군에 따르면 이번 홍보부스는 전북도와 도내 지자체들이 릴레이 형식으로 참여하는 고향사랑기부제 홍보 캠페인의 일환으로, 전북도청 직원 및 방문객을 대상으로 고향사랑기부제 제도 안내와 함께 기부 혜택을 소개하고 기부 참여를 유도하는 방식으로 진행됐다.

군은 대표 답례품인 부안쌀, 노을초코파이, 오디와인 등 실물 전시와 함께 청년 주거비 지원·어르신 목욕비 지원·야생벌 보호 사업 등 주민 체감형 기금사업을 중점적으로 소개해 큰 호응을 얻었다.

군의 다양한 기금 사업 운영 사례는 '기부가 실질적인 지역 변화를 이끈다'는 공감을 얻으며 현장 방문자들의 뜨거운 관심을 끌었다. 현장에서 답례품과 기금사업에 대한 안내를 받은 도청 직원들이 즉석에서 기부를 실천하며 홍보 활동이 실제 기부로 이어지는 성과를 거뒀다는 평가다.

군 관계자는 "현장에서 발로 뛰며 직접 제도를 소개하고, 기부금이 어디에 쓰이는지를 보여줄 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "고창군과 함께 협력해 홍보부스를 운영한 덕분에 제도 취지를 더욱 효과적으로 전달할 수 있었고, 현장 분위기도 한층 활기찼다"고 전했다.





AD

한편, 군은 야생벌 보호를 위한 '비호텔' 환경 캠페인을 지정기부 형태로 운영 중이며, 9월 말까지 지정기부 시 줄포만 노을빛 정원 비호텔 안내판에 기부자 이름이 새겨지는 특별한 기회를 제공하고 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>