GS건설, '철산역자이' 분양 …30일 1순위 청약

광명12R구역 재개발, 650가구 일반분양

GS건설은 경기도 광명시 철산동 광명12R구역을 재개발한 '철산역자이' 견본주택을 19일부터 열고 본격적인 분양에 나선다.

철산역자이 투시도. GS건설 제공

철산역자이는 지하 7층, 지상 최고 29층, 19개동에 총 2045가구로 조성된다. 일반분양분은 전용 39~84㎡ 650가구로 △39㎡ 8가구 △49㎡ 118가구 △59㎡ 466가구 △74㎡ 46가구 △84㎡ 12가구 등으로 구성된다.

청약일정은 오는 29일 특별공급을 시작으로, 30일 1순위, 10월1일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 10월15일이며, 당첨자 계약은 10월 27~29일 3일간 진행된다. 입주는 2029년 상반기 예정이다.

청약통장 가입 기간 12개월 이상, 지역·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 광명시·수도권 거주자는 세대주나 주택소유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하다.

철산역자이는 지하철 7호선 철산역을 걸어서 이용 가능한 역세권 아파트로, 서울 강남을 비롯한 주요 업무지역으로 접근성이 좋다. 오리로, 철산로, 안양천로, 서부간선도로 등 도로교통이 잘 형성돼 있어 대중교통이나 차량을 이용한 타지역 이동이 수월하다.

교육환경과 생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 광덕초등학교가 단지와 바로 인접하며, 광명중·광명고 등은 도보로 통학할 수 있다. 철산역 주변으로 형성된 학원가 이용도 편리하다. 도보거리에 광명시청, 광명시민회관, 광명세무서, 광명경찰서, 수원지방법원 등 관공서가 밀집해 있고 철산로데오거리도 걸어서 이용할 수 있다. 성애병원, 광명시민운동장, 광명전통시장, 세이브존 등도 가깝다.

또한 단지 앞쪽으로 도덕산 야생화단지와 출렁다리, 인공폭포 등으로 유명한 도덕산공원이 접해 있어 쾌적한 주거환경을 갖춘 것은 물론 일부 가구는 조망도 가능하다. 광덕산 근린공원, 광덕어린이공원, 안양천 산책로 등도 주변에 있다.

철산역자이는 주변 경관과 입지 특성을 고려한 뛰어난 외관 설계는 물론 아파트 단지 지상 공간에 테마정원과 어린이놀이터 등이 곳곳에 마련될 예정이다. 커뮤니티시설인 '클럽 자이안'에는 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 공유오피스, 문화강좌실, 게스트하우스, 실내놀이터 등 다양한 교육·문화·체육시설이 조성된다. 특히 유아풀, 체온유지풀이 있는 수영장도 운영될 예정이다.

107동 24층에 조성되는 클럽 클라우드에는 스카이라운지를 비롯해 교보문고 북 큐레이션, 북라운지, OCS(Open Coffee Station) 등 특색있는 휴게문화공간도 마련될 예정이다.





GS건설 관계자는 "철산역자이는 2만5,000여 가구로 조성되는 광명뉴타운에서도 가장 좋은 입지에 위치한 단지"라며 "광명시에서 9번째로 선보이는 자이(Xi) 아파트인만큼 차별화된 상품으로 일대를 대표하는 랜드마크로 조성할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

