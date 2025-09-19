트럼프 "미·중 무역 합의 임박…커크, 대통령될 재목"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관세 유예 가능성 거론

사회 전반의 증오, 오바마 때 시작

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 무역 협상이 타결에 가까워지고 있다면서 양국 간 관세 '휴전'을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

로이터연합뉴스

AD

영국을 방문 중인 트럼프 대통령은 18일(현지시간) 버킹엄셔에서 키어 스타머 영국 총리와 개최한 공동 기자회견에서 "우리는 미·중 간 합의에 매우 가깝다"고 말했다.

그러면서 "우리는 중국과 고율관세 부과 유예 연장을 할 수도 있으며, 그건 지금과 같은 조건을 기반으로 한 연장일 것이고, 매우 좋은 조건이다"라고 강조했다.

미·중은 관세 전쟁을 벌이다가 지난 5월 스위스 제네바에서 열린 첫 무역 협상에서 각각 115%포인트씩 관세율을 낮추기로 합의했으며, 이후 이 합의를 90일씩 연장하면서 협상을 이어간 바 있다. 관세 유예 조치는 오는 11월10일에 끝나는데, 그때까지 중국과의 협상이 완료되지 않더라도 유예를 연장할 수 있다는 의미로 풀이된다.

트럼프 대통령은 미 우파 활동가 찰리 커크 암살 사건과 관련한 발언으로 방송이 무기한 중단된 미 ABC 방송의 간판 심야 토크쇼 진행자 지미 키멀에 대해 "무엇보다 나쁜 시청률 때문에 해고된 것"이라며 "게다가 그는 찰리 커크라는 위대한 신사에 대해 끔찍한 발언을 했다"고 강조했다.

그는 이어 "지미 키멀은 재능있는 사람이 아니다. 시청률이 매우 낮았고, 그들(ABC)은 오래전에 그를 해고했어야 했다"며 "그걸 표현의 자유라고 부르든 말든 그는 재능 부족으로 해고된 것"이라고 강조했다.

키멀은 지난 15일 방송에서 "마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 아이를 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고 그것으로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하면서 우리는 새로운 저점을 찍었다"고 말했다.

키멀은 또 도널드 트럼프 대통령의 백악관 추모 발언 영상을 지칭해 "이것은 4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식"이라고 조롱하기도 했다. 앞서 트럼프 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "시청률 부진에 시달리던 지미 키멀 쇼가 취소됐다. 마침내 해야 할 일을 한 용기를 낸 ABC에 축하를 보낸다"고 적었다.

트럼프 대통령은 이날 회견 모두발언에서 "지난주 위대한 미국인 찰리 커크가 자신의 의견을 말했다는 이유로 잔혹하게 암살당했다"고 말했다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서도 커크에 대해 "매우 매력적인 사람이었다. 그처럼 청년층을 사로잡는 사람을 보질 못했다"며 "나는 실제로 그에게 '찰리, 넌 언젠가 대통령이 될 가능성이 크다고 생각해'라고 말했다"고 말했다.

트럼프 대통령은 '국민 화합이 대통령 역할이라고 생각하느냐'라는 질문에 "사회 전반의 증오를 보면 믿을 수 없을 정도다. 아마 항상 있었는데 깨닫지 못했던 것 같다"고 말했다. 이어 "나는 오바마 대통령 때(2009년 1월~2017년 1월)부터 그것이 시작되는 것을 봤다. 엄청난 증오였고, 전에 없던 수준이었다. 바이든 때는 상황이 훨씬 더 나빠졌다"고 덧붙였다.





AD

그러면서 "내 임기(1기 트럼프 행정부) 동안 우리는 엄청난 경제적 성공을 거뒀다"며 "내가 말하고 싶은 건 성공이 사람들을 화합시킨다는 것"이라고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>