李대통령 "남북 분단으로 합리·실용이 설 자리 없어…적대 시대 끝내야"

이 대통령, '2025 국제 한반도 포럼(GKF)' 축사

"신뢰 회복 조치 앞으로도 일관되게 유지"

"대화와 협력 여건 조성하기 위해 노력"

이재명 대통령은 "남북 간 대립과 적대의 시대를 끝내야 한다. 정부는 군사적 긴장 완화와 남북 신뢰 회복을 위한 조치를 취했고, 앞으로도 일관되게 유지하겠다"고 밝혔다.

연합뉴스

이 대통령은 18일 서울 종로 포시즌스호텔에서 열린 '2025 국제 한반도 포럼(GKF)'에 보낸 서면 축사를 통해 "올해는 광복 80주년으로 지난 80년 동안 빛나는 성과에도 우리는 분단과 대결의 시대를 여전히 청산하고 있지 못하다"면서 이같이 말했다. 이날 축사는 임웅순 국가안보실 2차장이 대독했다.

그러면서 이 대통령은 "분단 앞에 합리와 실용은 설 자리를 잃는다. 또 분단은 발전의 토대를 제약하고 국민의 통합을 해치고 있다"면서 "'천릿길도 한 걸음부터'라는 말처럼 신뢰 회복과 대화 복원이 시작이며, 신뢰는 말이 아닌 행동으로 만들어진다"고 했다. 이어 "남북 간 기존 합의 가운데 실행할 수 있는 사항을 찾아 준비하겠다"며 "대화와 협력의 여건을 조성하기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.





변화된 남북관계와 국제 정세 상황을 반영해 평화 공존을 뒷받침할 제도도 마련하겠다고도 했다. 이 대통령은 "상대방의 즉각적인 호응이 없다고 해서 낙담하거나 멈추지 않겠다"면서 "엉킨 실타래일수록 인내심을 갖고 차근차근 풀어야 한다. 긴 안목으로 대립과 적대의 시대를 끝내고 남북이 함께 잘 사는 평화공존, 공동성장의 한반도 새 시대를 열겠다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

