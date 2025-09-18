동해시, 대한민국 관광정책대상 '관광개발부문' 대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시는 지난 7월 2025 제3회 대한민국 관광정책대상 '관광개발부문 대상'에 선정되어 지난 16일 서울관광플라자에서 열린 시상식에서 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.

도째비골 스카이밸리와 해랑전망대로 대표되는'동해 묵호권 특화관광지 개발사업'이, 2025 제3회 대한민국 관광정책대상' 관광개발부문 대상'을 수상하였다.

대한민국 관광정책대상은 매년 전국 기초자치단체를 대상으로 우수한 관광정책을 발굴해 지역 관광정책의 혁신적 설계와 추진 방안을 공유하며, 이를 통해 지역 관광을 활성화에 기여한 지방자치단체의 공로를 인정하기 위해 마련된 상이다.

동해시의 '동해 묵호권 특화관광지 개발사업'은 사면 안정화 작업을 통해 재해 위험구역을 해제한 뒤 도째비골 스카이밸리와 해랑전망대 등 이색 체험시설을 중심으로 지역을 감성형 특화관광지로 탈바꿈시켰다. 특히 묵호등대와 논골담길 등 기존 관광지와 연계를 통해 체류형 관광을 활성화하고 지역 경제 활성화를 도모하고 있다는 점을 높이 평가받았다.





이진화 관광과장은 "동해 묵호권 특화관광지 개발사업으로 '관광개발부분 대상'을 수상한 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 앞으로도 묵호만의 감성을 덧입혀 동해시 대표 관광지로의 발전을 도모하겠다"며 앞으로의 포부를 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

