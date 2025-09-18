"투병 중인 케냐 10살 줄리엣 응원…157만명 학생 희망편지 썼다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

굿네이버스는 '제17회 희망편지쓰기대회'에 157만 여명의 학생이 참여한 가운데 수상작을 발표했다고 18일 밝혔다.

올해 '희망편지쓰기대회'의 주인공은 아프리카 케냐에 살고 있는 10살 줄리엣이다. 신장암으로 투병 중인 할머니와 함께 사는 줄리엣은 태어날 때부터 인체면역결핍바이러스(HIV)을 앓고 있어 정기적인 병원 치료가 필요한 상황이다.

지난 3월부터 7월까지 5개월간 진행된 희망편지쓰기대회에 전국 3410개교, 157만 4436명의 학생이 참여했다. 학교를 통해 제출한 희망편지에는 어려운 환경 속에서도 선생님을 꿈꾸는 줄리엣을 응원하는 진심 어린 마음이 담겼다. 희망편지와 함께 모인 후원금은 줄리엣 가정의 생계비, 교육비, 의료비 등으로 사용될 예정이다. 굿네이버스는 줄리엣이 보다 안전한 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 지속적으로 지원을 이어갈 계획이다.

전국 시상 후보에 오른 126명이 대상의 영예를 안았으며, 정부 부처상, 굿네이버스 사무총장상 등 심사 결과는 '희망편지쓰기대회' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

올해 희망편지쓰기대회 참여 학생을 대상으로 진행한 가위바위보 이벤트에는 총 5만8109명이 참가했다. 최다 우승자가 나온 부산 센텀초등학교에는 인기 크리에이터 '허팝'이 방문해 '나눔 콘서트'를 열었다. '허팝'은 지난해 희망편지쓰기대회 주인공 음바나와 겐조를 직접 만난 경험을 공유하며, 희망편지와 나눔으로 변화된 아이들의 일상을 소개했다.





권민정 굿네이버스 사업운영본부장은 "굿네이버스는 희망편지쓰기대회를 통해 지구촌 아이들이 겪는 다양한 어려움을 알리고, 꼭 필요한 지원을 전달해 왔다"며, "앞으로도 아이들이 지구촌 이웃의 아픔에 공감하며 나눔을 실천하는 세계시민으로 성장할 수 있도록 나눔인성교육을 확대해 나가겠다"고 말했다.





