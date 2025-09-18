"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

의자·테이블 등 맨발 올리로 쉬는 모습 포착

"최소한 매너는 지키자" 누리꾼 지적 이어져

베트남 다낭 국제공항 라운지에서 일부 한국인이 의자와 테이블에 맨발을 올려놓고 자는 모습이 포착됐다. 16일 한 온라인 커뮤니티에는 '다낭 공항 라운지에서 민망한 장면…제가 다 얼굴이 화끈' 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 "며칠 전 다낭 공항 라운지에서 좀 민망한 장면을 봤다"며 "아마도 신나게 놀고 밤늦은 비행기를 기다리느라 다들 지쳐 있겠지만, 한국분들 같은데 바로 옆 다른 의자에 발을 올리고 자고 있었다"고 운을 뗐다.

한국인으로 추정되는 인물이 다른 사람이 쉬어야 할 의자 옆자리까지 다리를 뻗고 누워 있다. 온라인 커뮤니티

AD

A씨가 올린 3장의 사진을 보면, 유리잔이 놓인 테이블에 맨발을 올려놓고 누워 있는 모습이나 다른 사람이 앉아서 쉬어야 할 소파 옆자리까지 다리를 뻗고 누워있는 모습 등이 담겼다. 이에 대해 A씨는 "외국인들은 몇 없었지만 어이없어하는 표정이었고, 일하는 베트남 직원분들께도 참 민망스러운 모습이었다"며 "여행지에서 피곤해서 쉬는 건 좋지만 공용 공간에서는 최소한 매너가 필요하지 않겠나"라고 적었다.

그러면서 그는 "우리보다 조금 못사는 국가라고 막 해서는 안 된다"며 "외국에서 이런 장면들 보셨나. 어디서든 멋진 모습을 보여주는 매너 있는 한국인이면 좋겠다"고 덧붙였다. 해당 게시물을 본 누리꾼은 '제발 한국인이 아니길', '맨날 중국인 욕하면서 다를 거 하나 없어 보인다', '저러니 어글리 코리안 소리 듣지' 등의 반응을 보였다.





AD

한편, 베트남 통계청(GSO)에 따르면, 지난해 외국인 방문객 약 1760만 명이 베트남을 찾은 가운데 한국인이 약 457만명(26.0%)에 달해 중국인(약 374만명), 대만인(약 129만명) 등을 제치고 가장 많았다. 특히 다낭은 '경기도 다낭시'라는 말이 있을 정도로 한국인이 많이 찾는 관광지다. 이에 지난 8월 초 다낭에서는 한국인 관광객 100만 명 돌파를 기념해 베트남 문화체육관광부 주최로 '2025 한국 관광객 감사주간'이 열리기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>